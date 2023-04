Sudan: Kampfly bomber paramilitære grupper

I og rundt hovedstaden Khartoum pågår det kamper mellom Sudans hær og den paramilitære gruppen Rapid Support Forces (RSF).

Tre sivile er blitt drepti kampene, hevder legeforeningen i landet overfor AFP.

Kampene startet i nærheten av hærens hovedkvarter og forsvarsdepartementet, samt basene til RSF i Khartoum, men senere spredte kampene seg til presidentpalasset og flyplassene. Kampen står om makt og innflytelse i en ny fremtidig regjering for Sudan.

Harde kamper har funnet sted mellom den paramilitæregruppen Rapid Support Forces (RSD) og Sudans hær. Du trenger javascript for å se video. Harde kamper har funnet sted mellom den paramilitæregruppen Rapid Support Forces (RSD) og Sudans hær.

RSF sier de nå har tatt kontroll over presidentpalasset, residensen til hærsjefen general Abdel Fattah al-Burhannoe. Dette blir tilbakevist av hæren.

Hæren sier lørdag formiddag at de har satt inn sitt flyvåpen for å slå tilbake den paramilitære gruppen, heter det i en offisiell uttalelse.

Under en TV-sending i Sudans statlige TV-kanal ble det sagt at kamper også pågår utenfor kanalens hovedkvarter. TV-seerne kunne høre skyting i bakgrunnen.

Norsk UD har satt i verk sikkerhetstiltak

Internasjonale diplomater, inkludert den amerikanske ambassadens folk, har søkt dekning i bomberom.

Hæren har utplassert soldater i Khartoum 15. april. Foto: - / AFP

Samtidig har den britiske ambassaden bedt sine landsmenn om å holde seg innendørs. Det samme har Norge gjort og ber norske borgere ta kontakt med sine hjemme og UD om de trenger bistand.

– Situasjonen er uoversiktlig og vi arbeider med å få oversikt, inkludert undersøke om norske borgere er berørt utover de som allerede er registrert hos ambassaden. I denne fasen er vår hovedprioritet å ivareta våre ansatte og norske borgere. Vi holder tett kontakt med de norske ansatte ved ambassaden i Khartoum, skriver talskvinne Ane Lunde i UD til NRK.

Skal ha tatt kontroll med flyplassene

Den paramilitære gruppen s tatt kontroll med flyplassene Al Obeid og Merowe. Også dette blir avvist av hæren i landet.

Tjukk røyk over hovedstaden Khartoum i Sudan der det pågår kamper mellom regjeringshæren og en paramilitær gruppe. Foto: - / AFP

RSF sier og at de har tatt kontroll med hærens militærbase i Merowe. Øyenvitner forteller til nyhetsbyrået Reuters at det kommer røyk opp fra flere steder og at det er mange soldater ute i gatene.

RSF sier at hæren omringet deres baser og åpnet ild med tunge våpen, mens den sudanske hæren hevder at det først var RSF som angrep deres baser i Khartoum og andre steder i landet.

– Ekstremt farlig

Kampene skjer etter flere dager med økt spenning i Sudan mellom den paramilitære gruppen RSF, som ledes av Mohamed Hamdan Dagalo, bedre kjent som Hemedti.

Talsmann for Sudans hær, Nabil Abdullah advarte om væpnet konflikt med den paramilitære gruppen RSF på torsdag 13. apil Foto: SUNA / AP

– Krigere fra RSF har angrepet flere militærleirer i Khartoum og ellers i Sudan. Kampene pågår, og hæren gjør sin plikt for å sikre landet, sier hærens talsmann, brigader Nabil Abdallah til nyhetsbyrået AFP.

Kanoner og pansrede kjøretøy er rullet ut i gatene. I Khartoums naboby Omdurman skal artilleri og stridsvogner være satt inn. Kampene skal og ha spredt seg til Nord-Darfur i El Fasher,

En talsperson for RSF sier at hærens angrep er brutalt og må fordømmes.

Både FN og EU ber om at de militære lederne stanser kampene.

– Situasjonen i Sudan er skjør, men det er fortsatt en mulighet for en fredelig overgang til en sivilledet regjering, sa USAs utenriksminister Antony Blinken da han ble spurt om opptøyene under et besøk i Hanoi i Vietnam lørdag.

Strid om regjeringsdannelse

Landets militære ledere tok makten i Sudan i et kupp i oktober 2021. Meningen var at det skulle inngås avtaler med blant andre demokrati-grupper i landet for å innføre et sivilt styre.

Uenigheter mellom Sudans militære og den paramilitær gruppen gjør at en avtale om å få på plass en sivil overgangsregjering i landet er blitt utsatt.

En soldat fra RSF poserer med et våpen. Det har lenge vært økt spenning mellom RSF og regjeringshæren i Sudan. Foto: Hussein Malla / AP

Uenigheten dreier seg om den mektige paramilitære styrken RSF, som man ønsker å integrere inn i det sudanske forsvaret. Leder Hemdti i RSF har stilt seg i spissen for en overgang til demokratisk styre, noe som skal ha opprørt militære ledere i landet, som har mobilisert sine styrker i Khartoum.

Økonomisk maktkamp

Sudan-ekspert Gunnar M. Sørbø sier til NTB det er vanskelig å si hva dette ender med og at konflikten er en typisk maktkamp mellom dem som har våpen i landet. Det er også mange økonomiske interesser som står på spill. RSF er en mektig økonomisk institusjon, sier Sørbø til NTB.

– I befolkningen har lederen av RSF hatt en økende støtte fordi han sterkest har gått ut og sagt at de må få til en sivil regjering. Han har vært en slags garantist for at det skulle skje, mens kupplederen fra 2021 har man følt er blitt tvunget til det av ytre press, sier Sørbø som er professor ved Christian Michelsen-institutt.

Fakt om RSF Ekspandér faktaboks * En paramilitær gruppe som ble stiftet i august 2013 og kjempet på vegne av Sudan i Darfur. * Er anklaget for flere krigsforbrytelser i Darfur, blant annet drap og voldtekt av sivile samt brenning av sivile hus. Ifølge Human Rights Watch kvalifiserer RSFs handlinger i Darfur til stempelet forbrytelser mot menneskeheten. * Har vært en støttespiller til militærjuntaen som har kuppet makten i landet, og det pågikk forhandlinger om at gruppen skulle innlemmes i den regulære hæren * Gruppens arabiske navn kan oversettes direkte til raske støttestyrker, eller som de kalles på engelsk: Rapid Support Forces (RSF). * Gruppen ledes av general Mohamed Hamdan Dagalo, kalt Hemetti. * Gruppen har også kjempet i Libya og Jemen. * Hemetti er en av de rikeste personene i Sudan etter å ha tatt kontroll over gullgruver i Darfur, noe han er anklaget for å ha brukt RSF til å gjøre. (NTB)

Militærkupp

Avtalen mellom militæret og de prodemokratiske gruppene, som inkluderer RSF, er nødvendig for å få tilbake en sivil regjering i Sudan.

I 2019 ble diktatoren Omar al-Bashir veltet av militæret etter tre tiår, som følge av et større folkelig opprør.

Da ble det innført en sivil overgangsregjering med stor internasjonal støtte, men denne ble veltet av militæret i et kupp allerede i oktober 2021. RSF støttet dette, og ønsker samtaler om å få bli del av det militæret i en overgangsregjering.

En konfrontasjon mellom de to styrkene kan føre til en bitter og langvarig strid i et land som allerede trues av økonomisk sammenbrudd og oppblussing av stammevold.