Soldater, kystvakten, sivilforsvaret og frivillige jobber hektisk for å begrense skadene. Med helikoptre, båter og tyngre kjøretøy reddet de lørdag hundrevis av mennesker som var fanget av oversvømmelsene langs Carolina-kysten.

Samtidig økes beredskapen lenger inne i landet der nye, katastrofale oversvømmelser er ventet fra elver som går over sine bredder.

Etter at «Florence» traff land med en fart på 90 kilometer i timen, har vinden nå roet seg betraktelig ned. Vinden er erstattet med intenst regn som ventes å vare i dagevis.

«Florence» har nå en vindstyrke på 20 sekundmeter, med sterkere vindkast nær stormsenteret.

ENORME VANNMASSER: I Engelhard i Nord-Carolina står en rekke boligstrøk under vann etter stormen «Florence». Faren er ikke over, advarer myndighetene. Foto: Steve Helber / AP

Storm i gangfart

Stormens øye ligger 95 kilometer vest for Myrtle Beach, og beveger seg nå bare med rundt 4 kilometer i timen, dvs. knapt gangfart.

Selv om farten nå er lav, og vinden har avtatt, venter nye farer.

Halve stormsystemet ligger fortsatt ute over havet hvor det er høy temperatur, og «Florence» fortsetter å samle opp fuktighet som ender opp som regn over land. I tillegg presser lavtrykket vann oppover i elvene.

– Episke mengder regn

I deler av Nord-Carolina har «Florence» brakt med seg over 75 centimeter regn. Meteorologene varsler at noen områder kan få ytterligere 35 centimeter regn de neste dagene.

Kraftig og langvarig regn kan føre til katastrofal springflo og betydelig elveflom, ifølge meteorologene.

Raskt økende vannstand og de store regnmengdene gjør at myndighetene i Nord-Carolina ber folk vente med å dra hjem.

– Vit at vannet stiger raskt overalt, også på steder som vanligvis ikke har oversvømmelser, sier guvernør Roy Cooper. Han understreker at det er livsfarlig å ikke ta sine forholdsregler.

– Dette værsystemet tømmer ut episke mengder nedbør. Noen steder målt i fot, ikke tommer, sier Cooper.

REDNING: En soldat fra kystvakten patruljerer i flomvannET i Newport i Nord-Carolina lørdag. Foto: Tom Copeland / AP

Bevæpnet med motorsager

Langs elvene Cape Fear River og Little River har myndighetene utstedt obligatoriske evakueringsordrer, og advart rundt 7500 innbyggere om at de er i umiddelbar fare.

Folk har fått beskjed om å straks å forlate hjemmene sine. Evakueringssonen omfatter deler av byen Fayetteville, som har 200.000 innbyggere.

Nesten én million innbyggere har mistet strømmen, og antallet fortsetter å stige. 20.000 mennesker har søkt dekning i tilfluktsrom.

Lørdag prøvde flere å vende hjem. De kjørte gjennom oversvømte gater, bevæpnet med motorsager for å rydde bort falne trær i veien. Guvernøren ber folk være tålmodige og holde seg i ro inntil videre.

– Flomvannet øker. Hvis dere ikke passer dere, risikerer dere livet. Ikke dra tilbake før dette er over, og dere offisielt får grønt lys, sier han.

Stinkende vannskader

REDDET: Robert Simmons og kattungen Survivor måtte reddes i båt etter at vannet plutselig steg med over tre meter i New Bern som ligger 6 mil inn i landet fra den orkanherjede Carolina-kysten i USA. Foto: Andrew Carter / AP

I New Bern, som ble rammet av stormflo på opptil tre meter, gikk redningsmannskaper lørdag i båt fra hus til hus for å lete etter ofre, og spørre om folk trengte hjelp.

Over 360 mennesker som var fanget i sine hjem, er brakt i sikkerhet siden torsdag kveld.

Der vannet har trukket seg tilbake, gjenstår nå storopprydning. Folk som kommer tilbake til hjemme sine, melder om store vannskader og stinkende gjørme.

STORMFLO: Enorme mengder skrot ligger igjen etter at stormfloen herjet byen New Bern fredag. Elven Nuese steg med tre meter på kort tid, og denne båten ble liggende igjen inne i et villastrøk. Foto: CHIP SOMODEVILLA / AFP

Trump erklærte katastrofe

Så langt er det bekreftet at 11 mennesker har mistet livet.

I byen Wilmington omkom en mor og den åtte måneder gamle babyen hennes da et tre falt over huset deres fredag. En 61 år gammel kvinne omkom da hun krasjet med et tre som hadde falt over en motorvei i nærheten av byen Union.

En 81 år gammel mann falt om, og en annen eldre mann omkom da han skulle se til hundene sine. En mann døde da han forsøkte å skjøte en røket strømledning.

USAs president Donald Trump utstedte lørdag en katastrofeerklæring for Nord-Carolina, noe som betyr at flere fylker vil få tilgang på økonomisk nødhjelp fra Washington.

Det hvite hus har varslet at Trump vil besøke de rammede områdene neste uke.