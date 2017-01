Storbritannias statsminister Theresa May legger fram sine planer for Brexit

– Vi vil ikke at EU revner. Det er ikke i vår interesse. Vi forlater EU, ikke Europa, sa Storbritannias statsminister Theresa May da hun la fram sine planer. Men hun gjorde det klart at landet forlater EU fullt og helt og vil forhandle fram en ny avtale.

– Vi vil ikke være halvveis inne, halvveis ute eller en modell som andre land har, sa hun og gjør det klart at de ikke lenger vil være en del av EUs fellesmarked fordi de vil kontrollerer immigrasjon til landet.

Søker nytt forhold til EU

– Vi søker et nytt konstruktiv partnerskap, sa May og understreket at hun ønsket å bygge et nytt og globalt Storbritannia som så lenger enn den europeiske horisont. Hun understreket også behovet for å beholde unionen på hjemmebane. Det har vært uro og misnøye i Skottland etter Brexit-avstemningen i juni.

Hun vil forsøke å holde landgrensen til Irland åpen samtidig som de kontrollerer immigrasjonsstrømmen. May sa også at hun ønsker en frihandelsavtale med EU og beholde deler av tollunionen.

Parlamentet skal stemme over avtalen

May sa i talen at hun kommer til å legge fram avtalen for både Underhuset og Overhuset i det britiske parlamententet. De vil stemme over avtalen. Det er uklart hva som vil skje dersom et av kamrene skulle avvise avtalen.

Pundet stiger

Etter å ha falt til historisk lavt nivå i forkant av talen, stiger pundet. Til nå har det steget med 1,9 prosent og ligger på 1,22 i forholdet den amerikanske dollaren.

Det er ventet at May og den britiske regjeringen aktiverer paragraf 50 i Lisboa-traktaten. Fra da har partene to år på å bli enige om en avtale.

Forhandlingene er ventet å bli vanskelige. May advarte EU om å ville straffe Storbritannia for å forlate unionen.

– Ingen avtale er bedre enn en dårlig avtale, sa hun.

Saken oppdateres