Eksplosjonen skjedde i Annedal, et område sentralt i Göteborg. Tony Strömberg, innsatsleder i den svenske ambulansetjenesten, sier til P4 Göteborg at opp mot 20 og 25 personer er fraktet til sykehus.

Strömberg sier at noen av skadene vurderes som alvorlige.

En beboer sier til Aftonbladet at flere personer firte seg fra leiligheter og ned i en bakgård ved å bruke sammenbundne lakener.

Samtidig gis det førstehjelpen i tre trappeoppganger, ifølge nødetatene i Storgöteborg.

– Vi evakuerer folk. Det har kommet mye røyk inn i leiligheter, sier Lars Jostelius fra redningstjenesten til TT.

Hoppet fra balkongen

En beboer, Kristoffer, sier til P4 Göteborg at han lå og sov i leiligheten sin da han hørte et smell.

– Man hørte bare at folk skrek. Da jeg så ut i trappeoppgangen veltet det røy ut av leiligheten, og vi skjønte at vi måtte komme oss ut herfra, sier han.

Røykutvikling etter brannen. Foto: Björn Larsson Rosvall/tt / NTB

En annen beboer, Jessica, sier til Göteborgs-Posten at hun våknet av et smell ved 04.30-tiden. Hun måtte hoppe fra balkongen for å komme seg i sikkerhet.

– Vi tenkte vi kunne gå ned trappen, siden vi bor så langt nede, men det gikk ikke. Vi måtte i stedet hoppe ut fra balkongen og få hjelp fra naboen under som tok imot oss, forteller Jessica.

Nødetatene har 17 enheter på plass, 12 av dem ambulanser. Beboerne har blitt evakuert til en kirke i nærheten, ifølge Aftonbladet. Ifølge SVT Väst er det snakk om et hundretalls beboere.

Området rundt boligblokken er sperret av. Foto: Björn Larsson Rosvall/tt / NTB

Ikke kontroll over brannen

Ifølge politiet er det innledet etterforskning om såkalt allmennfarlig ødeleggelse, og skadeomfanget er uklart.

Josefin Hübring som er pressetalskvinne for redningstjenesten i Göteborg sier eksplosjonen skjedde i første etasje i bygget.

Ifølge SVT skal eksplosjonen ha skjedd i eller utenfor en sportsbutikk.

Expressens reporter beskriver at området er i nærheten av flere universitetsbygg i Göteborg, og dessuten nær der kollektivtrafikken passerer.

Josefin Hübring, pressetalskvinne i redningstjenesten i Gøteborg. Foto: SVT

– Vi har personale fra sju stasjoner på plass, så vi har 50 mann på plass her.

De nærmeste leilighetene skal være tømt, men de jobber nå med å sjekke at alle har kommet seg ut av hele bygget, sier hun til SVT.

Jon Pile i redningstjenesten i Göteborg sier de ennå ikke har kontroll over brannen.

NRK har tidligere skrevet om hvordan kriminelle gjenger ofte bruker eksplosiver for å ramme hverandre. I 2019 ble det detonert over 200 bomber i Sverige.