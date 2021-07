Et større gravearbeid gjort av flere mediehus og Amnesty International viser at spionprogrammet Pegasus, utviklet og eid av det israelske selskapet NSO Group, har blitt brukt mot mobiltelefonene til flere journalister og aktivister.

Slik bruk av programmet Pegasus er i strid med det uttalte formålet til NSO, da selskapet sier at programmet kun er ment for bruk i overvåking av terrorister og kriminelle.

Omfattende liste med kandidater

En liste med mer en 50.000 telefonnumre som siden 2016 antas å ha blitt valgt ut som kandidater for overvåking av statlige kunder i NSO Group har blitt gjort tilgjengelig for mediehusene, og mer enn 80 journalister har jobbet i flere måneder med å undersøke listen.

Ifølge The Washington Post har undersøkelser gjort av Amnesty bevist at spionasjeprogrammet ble brukt mot 37 mobiltelefoner som tilhørte journalister, menneskerettsaktivister, forretningsdrivende og to kvinner som sto den drepte journalisten Jamal Khashoggi nær.

23 av telefonene viste at Pegasus hadde blitt brukt, mens de resterende 14 hadde tegn til at programmet hadde blitt forsøkt brukt. Amnesty gjorde undersøkelser på 67 telefoner.

Gravearbeidet viser også at mer en 180 journalister verden over har blitt valgt ut som mulige kandidater for overvåking på listen, blant dem redaktør for britiske Financial Times, Roula Khalaf. Det skriver The Guardian.

Ti land står bak

NSO hevder de selger programmene sine til 60 kunder i 40 land, men nekter å identifisere hvem de er eller hvilke land det er snakk om.

Gjennom nøye undersøkelser kunne mediehusene identifisere ti land som antas å stå bak utpekelsen av kandidatene for overvåking: Aserbajdsjan, Bahrain, Kasakhstan, Mexico, Marokko, Rwanda, Saudi-Arabia, Ungarn, India, og De forente arabiske emirater.

Gravearbeidet skal også ha funnet bevis for at alle disse landene er kunder av NSO.