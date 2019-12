I de siste to ukene har noe meget merkelig skjedd på stjernehimmelen. Den røde superkjempen Betelgeuse har blitt svakere og svakere. Før den begynte å miste lysstyrke, var den blant de ti klareste stjernene på nattehimmelen. Nå er den knapt blant de 20 mest lysende.

Dersom Betelgeuse blir en såkalt supernova, vil det være første gang på nesten tusen år at vi mennesker kan se noe slikt med våre egne øyne.

Betelgeuse kan nå bli mørkere fordi den er i ferd med å kaste fra seg store mengder gass. Dette kan være forstadiet til den dramatiske slutten på stjernens liv. Det skriver National Geographic.

– Den hendelse det er snakk om her, er kanskje den hendelsen av alle jeg ønsker mer enn alt annet skal skje i løpet av min levetid, sier astronom Vegard Lundby Rekaa.

Høyre skulder til Orion

OPPE TIL VENSTRE: I stjernebildet står jegeren Orion med høyre side vendt mot oss. Betelgeuse markerer jegerens høyre skulder. Foto: Wikimedia

Du har nesten garantert sett Betelgeuse. Den er en del av et av de mest kjente stjernebildene.

Den er den høyre skulderen til jegeren Orion. Det er dette stjernebildet som har det karakteristiske beltet av tre like kraftige stjerner.

Folk som ser på stjernehimmelen har vært vant til at Betelgeuse, opp til venstre i stjernebildet, har vært omtrent like lyssterk som stjernen Rigel, nede til høyre. Slik er det ikke nå, Betelgeuse er markant svakere.

EKTE BILDE: Betelgeuse er den rødlige stjernen oppe til venstre i bildet. Det er en rød superkjempe som nå kan ha nådd slutten av livet sitt. Foto: Wikimedia

Supernova

Stjerner som er mye større enn vår egen sol ender livet sitt i en gigantisk eksplosjon. Dette er såkalte supernovaer, og er et av de mest voldsomme fenomenene naturen har å by på.

– Betelgeuse vil eksplodere, det er det ingen tvil om. Spørsmålet er bare når, og om vi lever lenge nok til å oppleve det, sier Lundby Rekaa.

Det er beregnet at når Betelgeuse smeller, så vil den lyse like kraftig her på jorden som tre til fire fullmåner.

– Den vil lyse så kraftig at den syntes også om dagen, opplyser Lundby Rekaa.

I twittermeldingen under er det en video som viser hvor lyssterk supernovaen vil være. Dette er ikke noe som vil gå over på én natt, det vil ta flere måneder.

Ikke farlig

Den eksplosjonsklare stjernen er seks hundre lysår unna oss. Det betyr at eksplosjonen ikke vil være farlig er på jorden. Den vil sende ut all mulig elektromagnetisk stråling, men avstanden, vårt magnetfelt og vår atmosfære vil beskytte oss.

