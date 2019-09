Forskerne har aldri sett det svarte hullet oppføre seg slikt

På vårparten i år ble det klart for forskerne at noe helt usedvanlig skjedde med det enormt massive svarte hullet i sentrum av vår galakse Melkeveien.

Hullet heter Sagittarius A*, og det har begynt å sende ut ekstreme mengder stråling. Sannsynligvis kommer den økte strålingen fordi hullet «spiser» mye mer materiale enn normalt.

En gruppe astronomer har nå offentliggjort funnene sine i forskningspublikasjonen The Astrophysical Journal.

– Vi har aldri sett noe som dette i de 24 årene vi har observert dette svarte hullet, forteller professor Andrea Ghez ved University of California til The Guardian. Hun er en av de ledende forskerne bak den nye studien.

I MIDTEN AV MELKEVEIEN: Dette er slik vår galakse ser ut fra siden. Det sorte hullet ligger midt i det guloransje området i sentrum. Foto: Nasa

Egentlig stille og forsiktig

Tidligere i år presenterte en internasjonal gruppe forskere det første bildet av et svart hull. Det de tok bilde av, var det supermassive hullet i vår nabogalakse M87. Observasjonene ble gjennomført i april 2017.

Grunnen til at de ikke fikk tatt et godt bilde av Sagittarius A*, hullet i vår egen galakse, var at det normalt sett er ganske så rolig. Hullet i M87 «spiser» mye mer materiale, og sender derfor ut mer stråling.

Dette er ikke tilfelle nå.

– Sagittarius A* er vanligvis temmelig stille og forsiktig. Det er et svart hull på diett. Vi vet ikke hva som ligger bak dette etegildet vi ser nå, forteller professor Ghez.

Strålingen forskerne har målt fra det svarte hullet er ikke farlig for oss her på jorden.

ET EKTE BILDE: Dette er det enormt store svarte hullet i galaksen M87. Det er mer aktivt enn det hullet i vår egen galakse pleier å være. Foto: Event Horizon Telescope

Kanskje en ny fase

Selv om astronomene har gode teorier om hvordan slike ekstremt massive hull oppfører seg, er det knyttet mye usikkerhet til dem.

Noen hull er så aktive at de bader store deler av sine hjemme-galakser i meget hard stråling. Vårt hull har vært meget mildt.

– Det store spørsmålet nå er om Sagittarius A* er i ferd med å gå inn i en ny fase. At det har begynt å fortære mye mer masse, og at dette vil vare i en lang periode, sier en av artikkelforfatterne, professor Mark Morris til The Guardian.

DANSER RUNDT HULLET: Video fra European Southern Observatory viser nærpasseringen til stjernen S0-2 i 2018.

Kanskje kortvarig

Det er også mulig at den kraftige økningen av strålingen fra hullet skyldes noe som gjør at det vil gå over snart.

Over de siste tiårene har astronomene fulgt bevegelsene til de nærmeste stjernene som sirkler rundt Sagittarius A*. I fjor kom stjernen som har navnet S0-2 på sitt nærmeste til hullet. Da kan en del av materialet fra stjernen ha blitt revet løs.

– Det er mulig at vi bare ser det kortvarige fyrverkeriet fra noen få bobler med gass som faller inn i hullet, sier professor Morris.