Steve Bannon bygger privat mur mot Mexico

Det er organisasjonen «We Build The Wall», eller Vi Bygger Muren, som står bak arbeidet. Det foregår på privat grunn langs grensen til Mexico utenfor byen El Paso i Texas.

Tidligere Trump-rådgiver Steve Bannon er leder i organisasjonen.

Han som startet det hele er krigsveteranen Brian Kolfage. Han har drevet en innsamlingsaksjon som allerede i januar skal ha skaffet til veie minst 20 millioner dollar til prosjektet.

STARTET DET HELE: Brian Kolfage mistet begge beina og en arm i Irak. Han har kastet seg inn i arbeidet med å bygge en grensemur. Foto: DEVON RAVINE / AP

Kolfage begynte innsamlingen i desember fjor, og da sa han til Washington Post at han gjorde det på grunn av at det politiske spillet på begge sider førte til at finansieringen av muren ble forsinket.

Byggingen ble startet i hemmelighet fredag kveld.

– Vi måtte ta dem på senga, sier Steve Bannon til Yahoo News. Han tror at lokalbefolkningen vil bli helt gale når de ser hva som har blitt bygd i løpet av de siste dagene.

HANDLER: Steve Bannon mener den private muren er en reaksjon på handlingslammelsen i Washington, D.C. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Tetter et gap

En av rådgiverne til prosjektet, den tidligere innenriksministeren i delstaten Kansas, Kris Kobach, sier til Fox News at målet var å bygge omtrent 800 meter med mur.

– Vi bygger mur i et mellomrom mellom eksisterende murer, sier Kobach.

– Dette er et område der det foregår mange ulovlige passeringer, men som hærens ingeniørkorps mente var for ulendt til å bygge noe på. Vi gjør det!, fortsatte Kobach.

GRENSEMUR: Muren som de private har bygd er lik den som offentlige myndigheter bygger som erstatning for eksisterende murer. Foto: Mike Blake / Reuters

Flere prosjekter

Organisasjonen er avhengig av private donasjoner. Kobach opplyser at de i gjennomsnitt får inn 66 dollar fra hver giver. Kolfage sier til Washington Post at dersom alle som stemte på Donald Trump bidrar med 80 dollar, så kan de bygge hele muren som presidenten ønsker.

Kobach sier at de allerede har et nytt prosjekt klart, og at de vil fortsette med byggingen så lenge pengene kommer inn. I januar sa han at president Donald Trump hadde gitt sin støtte til prosjektet, og at Kobach kunne fortelle media om det.