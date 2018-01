Det er den pågående striden om immigrasjonslovene som skal ligge bak problemene.

Ved midnatt, Washington, D.C. tid, kan ikke staten fortsette å utbetale lønninger. Politikerne må bli enige om en ny resolusjon som gjør utbetalinger lovlige.

Kommer den ikke, så får det store konsekvenser.

Det er dette som blir kalt «Government Shutdown». Det skjedde sist i 2013. Da ble 800.000 statsansatte permittert. 1,3 millioner andre ble bedt om å arbeide mot at lønnen skulle bli utbetalt på et senere tidspunkt.

STENGTE USA: Daværende president, Barack Obama, 8. oktober 2013. Da hadde han permittert 800.000 statsansatte. Skylden la han på døren til republikanerne. Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Greier ikke å bli enige

Tidspunktet er låst fast i en resolusjon som politikerne tidligere har vedtatt.

Resolusjonen gir myndighetene fullmakt til å bruke penger.

Resolusjonen var den tredje i rekken. De varer i kort tid, fordi demokratene og republikanerne ikke greier å bli enige om noe som varer lengre.

Det de nå forsøker å få til, er en fjerde resolusjon som også skal ha kort varighet.

DEMOKRATENE ØNSKER DETTE: Budsjettsjef Mick Mulvaney mener demokratene spiller et høyt politisk spill som kan få store, uheldige konsekvenser for landets innbyggere. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Demokratene får skylden

Det som skjer i slike prosesser, er at andre tiltak blir koblet til resolusjonene, og så blir de vedtatt samtidig.

Det har skjedd denne gangen også. En rekke tiltak er koblet til resolusjonen. Ett av tiltakene er en videreføring av helseforsikring for barn.

– Demokratene er ikke imot noen av tiltakene som er koblet til resolusjonen. Likevel er de mot resolusjonen, sa budsjettsjefen i Det hvite hus, Mick Mulvaney, på en pressekonferanse.

– Den eneste konklusjonen jeg kan trekke, er at demokratene ønsker at det skal oppstå en krise som de da kan gi presidenten skylden for, sa Mulvaney.

– Dette handler om politikk, sa Mulvaney.

MØTTE TRUMP: Demokratenes leder i Senatet, Charles E. Schumer, blir pekt ut av Det hvite hus som den ansvarlige. Han snakket med presidenten i kveld for å forsøke å få til en avtale. Foto: ALEX WONG / AFP

Innvandring i bakgrunnen

Det demokratene er motstandere av, er tilleggene koblet til et lovforslag som skal gi beskyttelse til de såkalte «Drømmerne». Barn av ulovlige innvandrere. Det skriver New York Times og Washington Post.

Blant tilleggene er det midler til en grensemur mot Mexico.

Det er bred politisk enighet om at «Drømmerne» bør få beskyttelse. Donald Trump har forsøkt å dytte saken fremover mot enighet.

Demokratenes leder i Senatet, Charles E. Schumer, dro i dag til Det hvite hus for å forsøke å få til en avtale.

– Vi har fått til noe, men det er fortsatt store utfordringer, sa Schumer etter møtet.

STØTTER DRØMMERNE: Demonstranter kjemper for at de 800.000 unge menneskene som kan bli deportert, blir beskyttet av loven. Foto: JOSHUA ROBERTS / Reuters

Flertall hjelper ikke

Resolusjonen om å gi fullmakt til å bruke penger, ble vedtatt i Representantens hus i går kveld. Der har republikanerne flertall, men de fikk også støtte fra en rekke demokrater.

Det som skjer i dag frem mot midnatt, er at Senatet skal stemme over det samme. Der har også republikanerne flertall. De har ikke et stort nok flertall til å få det vedtatt alene.

Resolusjonen trenger 60 stemmer. Noen demokrater må stemme for.