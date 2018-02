Statsbudsjett er vedtatt i USA

De statlige institusjonene er sikret penger etter at Demokratene og Republikanerne ble enige om statsbudsjettet på overtid fredag.

De utvider budsjettets handlinsgrom med omtrent 300 milliarder dollar over to år, melder nyhetsbyrået AFP.

Budsjettet skal nå sendes videre til president Donald Trump for en endelig godkjenning. Representantenes hus vedtok budsjettet like etter klokken 11 norsk tid, og Senatet gjorde det samme klokken 8.

Fakta om budsjettkriser i USA Ekspandér faktaboks Statlige etater i USA står uten finansiering og må stenge. Senatet klarte ikke å bli enige om en finansieringsplan innen fristen.

Stengingen av offentlige kontorer i USA er den første siden 2013, men det har skjedd flere ganger de siste årene.

Oktober 2013: 16 dager lang delvis nedstengning. Konservative i Tea Party-bevegelsen krevde å få inn formuleringer som kunne stoppe president Barack Obamas helselov. 850.000 offentlige ansatte ble permittert og ifølge en rapport fra Congressional Research Service tapte USA 2,5 milliarder dollar i produktivitet.

Desember 1995 – januar 1996: Republikanere som ønsket innsparinger, tvang gjennom en tre uker lang nedstengning for å få president Bill Clinton til å godta budsjettet. Konflikten økte Clintons popularitet, og han ble gjenvalgt i november samme år.

November 1995: Fem-dagers nedstengning på grunn av konflikt om økte kostnader til Medicare.

Mens Jimmi Carter var president var det nedstengninger nesten hvert år, som i snitt varte elleve dager.

Også Ronald Reagan opplevde seks nedstengninger i løpet av sine åtte år som president. De varte i en til to dager hver. Kilde: NTB

Måtte «stenge» staten

Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut klokken 6, som er midnatt i Washington DC. Det betyr at staten måtte «stenge» i over fem timer fredag.

240 mot 186 representanter i Representantenes hus stemte for budsjettet, og 71 mot 28 i Senatet. Budsjettet ble vedtatt såkalt tverrpolitisk, som er et slags forlik mellom partiene.

Republikanerne, som har flertall i huset, måtte ha hjelp fra Demokratene for å få gjennom avtalen. 73 demokrater stemte «ja», mens 67 republikanere stemte «nei», ifølge CNN.

De ekstra milliardene på budsjettet skal brukes til blant annet forsvar, orkanrammede regioner og andre prioriterte områder, skriver Washington Post.

Forsinket avstemningen

Fredag morgen var andre gang på tre uker at statsinstitusjonene måtte stenge på grunn av mangel på finnansiering.

23. januar signerte Trump et vedtak som sikrer finansiering av offentlige utgifter fram til 8. februar, etter at flere hundre tusen offentlige ansatte ble sendt hjem fra jobb uten lønn og flere etater måtte stenge ned. Statsinstitusjonene åpnet etter tre dager.

Senatorene har tilbrakt mange timer i Kongressen den siste tiden, i forsøk på å bli enige om en budsjettavtale.

Det er den republikanske senatoren Rand Paul som torsdag forsinket avstemningsprosessen, ettersom han er imot den nye avtalen. Han mener den vil føre til nye milliardunderskudd på budsjettet.

– Jeg stilte til valg fordi jeg var imot president Obamas milliardunderskudd. Nå er både republikanere og demokrater enige om det samme. Jeg kan ikke med god samvittighet gå med på dette, sa Paul.