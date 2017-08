Spyler gatene i Roma for migranter og flyktninger

Det var grytidlig torsdag morgen, i sentrum av Roma, at politiet fortsatte sin aksjon for å fjerne 800 eritreiske og etiopiske flyktninger og immigranter fra et område de har okkupert siden 2013.

Ved hjelp av kraftige vannkanoner vekslet politiet mellom å slukke branner påsatt på gaten og spyle mennesker vekk fra området.

Kraftige vannkanoner skulle slukke branner og få vekk folk fra gaten i Roma. Foto: Angelo Carconi / AP

Svarte med steiner

Sinte flyktninger kastet steiner, flasker og gassbeholdere på politiet, som på sin side var godt utstyrt med hjelmer og skuddsikre vester.

Protestene begynte allerede sist lørdag da 800 eritreerne og etiopierne fikk utkastelsesordre fra en bygning de har okkupert i byen siden 2013. Det ble gjort unntak for barn og gravide. 100 av dem får bo midlertidig i byggets første etasje, men myndighetene leter etter en alternativ løsning.

Rundt 500 av beboerne fant ly andre steder, mens 200 personer først fikk mulighet til å bo i den lille hagen til bygget ut mot veien. Flere flyttet da ut på gaten.

«Vi er ikke terrorister, vi trenger et sted å bo» står det på lakenet som flyktningene og immigrantene hang ned fra balkongen av den okkuperte bygningen i Roma. Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Nekter å flytte

Myndighetene i Roma sier til nyhetsbyrået AP at de har tilbudt husly til familier i et innvandrersenter i utkanten av Roma, men mange flyktninger og immigranter nekter å flytte siden det innebærer at barna må tas ut av skolene de går på og de må bo på sovesaler istedenfor vanlige hus.

Leger uten grenser og FNs høykommissær for flyktninger er bekymret over situasjonen. De har oppfordret lokale institusjoner til å finne alternative boligløsninger og varsle i god tid om utkastelsesordre fra bygg.

Politiet mener det var nødvendig å spyle og rydde området siden flyktningene nektet å flytte til innvandrersentre. Bruken av kokeapparater og andre brannfarlige materialer utgjør en sikkerhetsfare på plassen som er omgitt av boligblokker, sier politiet, ifølge AP.

Forhandler om løsning

Nå forhandler myndighetene og byggets eier om en konkret løsning for utkastelse.

Siden juli har politiet i Roma gjennomført utkastelser fra fire store bygg. Ifølge politiet gjøres dette av sikkerhetshensyn og for å registrere alle som okkuperer ubrukte bygninger.