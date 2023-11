– Vi kan ikkje avbryte kampane før Hamas er nedkjempa og gislane er frigjorde, seier den israelske forsvarsministeren Yoav Gallant om framrykkinga til hjartet av Gaza by tysdag.

Det israelske forsvaret (IDF) skal no ha identifisert og øydelagd meir enn 100 tunnelsjakter i byen, ifylgje Reuters.

IDF har ikkje stadfesta desse opplysningane.

Fem kjelder skal ifylgje Reuters ha sagt at å setje tunnelsystemet under Nord-Gaza ut av spel er ein grunnleggande del av den neste delen av den israelske offensiven. Det er venta at denne vil ta tid.

Hamas har kjempa mot israelske styrkar som dei siste dagane har rykka fram og inn i Gaza by.

Mykje av motstanden har vore mogleg ved å fyre av granatar frå tunnelopningar, for deretter å dukke opp andre stader og halde fram åtaka.

Auka diplomatisk press

Samstundes har talet på omkomne på begge sider halde fram med å auke. Det Hamas-styrte helsedepartementet opplyser at 10.328 menneske er drepne i israelske åtak.

Hamas-åtaka mot Israel 7. oktober kravde over 1400 liv på israelsk side. Sidan skal 348 israelske soldatar ha mista livet, ifylgje IDF.

Palestinarar går med eigedelane sine mellom husruinar i Gaza by tysdag. Foto: STRINGER / Reuters

Verdssamfunnet, med FN-generalsekretær António Guterres i spissen, har bede om ein humanitær våpenkvile. Situasjonen for sivile i Gaza blir skildra som ekstrem.

Tysdag snakka den amerikanske presidenten med statsminister Netanyahu, der Joe Biden bad om ein pause.

Netanyahu har sagt at det er uaktuelt med våpenkvile før dei 240 gislane og krigsfangane Hamas har tatt blir lauslatne.

– Trur ikkje Hamas kan knusast

For den israelske regjeringa og statsminister Benjamin Netanyahu er det eit uttalt mål å «fjerne Hamas frå jorda si overflate». Det kan vere eit vanskeleg mål.

– Det avheng av kva ein definerer som Hamas, og kva Israel eigentleg meiner, seier seniorforskar Jørgen Jensehaugen ved Institutt for fredsforskning (Prio) i Oslo til NTB.

Han viser til at Hamas både er eit politisk parti som i praksis har vore statsberande på Gazastripa, i tillegg til å vere ei militær fløy. Den politiske maktfaktoren er vanskeleg å fjerne, meiner Jensehaugen.

– Det bur palestinske flyktningar i alle land i regionen, og Hamas er i likskap med andre politiske fraksjonar til stades i flyktningleirane. Ein kan ikkje knuse den rørsla utan å knuse ho òg i eksil, seier han.