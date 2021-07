Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er altfor mange som ligger ute her, og det blir bare flere og flere. Restriksjonene har voldsomme ringvirkninger.

Det forteller daglig leder for restauranten «Taste of Norway» Hans Johan Grumheten.

Flere kvelder har de møtt mennesker som har mistet jobbene sine og har blitt hjemløse, forteller Grumheten.

For fem uker siden begynte nordmannen og samboeren Thipphawan Chatmontree å kjøre ut på kveldene for å dele ut mat til de hardt rammede i byen Pattaya, sørøst for hovedstaden Bangkok.

Lørdag nådde Thailand sitt høyeste smitteantall i løpet av en dag med 18.912 nye smittede. Totalt er 597.287 smittet i landet, ifølge Reuters.

Deler ut mat til hjemløse i Thailand Du trenger javascript for å se video.

Også antall døde har aldri vært så høyt, med 178 omkomne på en dag.

Flere har mistet jobb og inntekt

Kun dagligvarebutikker, apotek og vaksinasjonssentre har fått lov til å holde åpent, mens alle andre virksomheter har måttet stenge.

Dette har resultert i at tusenvis av ansatte mister jobbene sine, ifølge Bangkok Post.

Grumheten og samboeren Chatmontree møter flere av disse hver dag.

Til nå har det blitt utdelt 5000 måltider. Foto: Terje Salvesen

De startet første utdeling 24. juni. På dette tidspunktet fikk 30 stykker mat og drikke.

Fem uker senere var antallet tredoblet. Til nå har restauranten delt ut nesten 5000 måltider.

Grumheten forteller at de kjører ut på kveldene. Det er som oftest da menneskene som har mistet jobbene sine og blitt hjemløse, kommer til syne.

Hans Johan Grumheten og samboeren Thipphawan Chatmontree kjører ut på kvelden og deler ut måltid til hjemløse. Foto: Terje Salvesen

– Det har tatt skikkelig av. Køene blir bare lengre og lengre, sier Grumheten til NRK.

I går var de oppe i 307 måltider. Han forteller at flere har begynt å komme opp til dem for å gi pengebidrag, slik at de kan fortsette med utdelingen framover.

Restauranten er omtrent 150 km sørøst for Bangkok.

Tog blir sykehus

For tiden jobber thailandske myndigheter med å klargjøre et feltsykehus med 800 senger på den internasjonale flyplassen Don Mueang i Bangkok, ifølge AP.

Også tog blir omgjort for å ha plass til koronapasienter. I hovedstaden Bangkok skal nemlig 15 nedlagte jernbanevogner bli til en isolasjonsavdeling, med plass til 240 mennesker.

Hans Johan Grumheten deler ut mat og drikke fra restauranten «Taste of Norway». Foto: Terje Salvesen

Assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Nakstad sier viruset herjer i deler av Asia.

– Fordi de ikke er like mange vaksinerte i Thailand som i Norge,

Assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Nakstad. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

ser vi at grafen for dødsfall også stiger ganske parallelt med smitte tallene. De er oppe i 150 dødsfall om dagen og det går rett til vers, opplyser Nakstad til NRK.

– Folk er veldig redde

For å beskytte beboerne og de ansatte har vi satt oss i frivillig karantene, forteller daglig leder Roar Sandberg ved omsorgssenteret Baan Sabaijai.

Senteret i Thailand, som han driver sammen med kona Phatnicha Sandberg, grenser til Laos og har flere norske beboere.

Under nedstengningen har Sandberg hittil vært en måned i karantene sammen med beboerne og de ti ansatte på senteret.

Smittesituasjonen kom brått på han.

Eier av senteret Baan Sabaijai, Roar Brøhl Sandberg. Foto: privat

– Slik det er nå hadde jeg aldri trodd at det skulle bli. Det er ille. Jeg har ikke ord for hvor ille det er her akkurat nå, sier Sandberg til NRK.

Likevel er få rundt han smittet, men frykten er fremdeles der.

– Folk er veldig redde. Det er ikke mennesker i byen, og det er en veldig rar situasjon, sier Sandberg.

Utsendelse av hjelpeutstyr ble stanset

– Man blir fortvilet. Jeg tror myndighetene i Thailand har blitt tatt litt på senga, sier han, og forteller at han og beboerne fortsatt venter på sin første dose.

Tidligere container med hjelpeutstyr som ble utsendt fra Norge til Thailand. Foto: privat

Thailands statsminister Prayut Chan-o-cha har blitt utsatt for sterk kritikk for håndteringen av pandemien, for dårlig vaksinehåndtering og mangel på kompensasjon for berørte bransjer, melder AFP.

Tidligere bidrag med rullestoler sendt til Thailand. Foto: privat

Hvert år blir en container fylt med kasserte rullestoler og rullatorer, sendt fra Norge og skal gå til funksjonshemmede i Thailand, ifølge Sandberg.

Men på grunn av koronaviruset, er utsendelsen satt på vent.

– Nå er det mange som venter på hjelpemidler, forteller Sandberg.