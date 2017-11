Skyting ved barneskole i California

Våpenmannen ble skutt av to polititjenestemenn som rykket ut til barneskolen Rancho Tehama School opplyser undersheriff Phil Johnston til lokale medier.

Skolen ligger i det lille lokalsamfunnet Rancho Tehama Reserve.

NBC melder at to barn er blant de drepte, men tidligere ble det meldt at ingen barn hadde mistet livet.

Det er klart at to barn skal være blant de ti sårede.

Barneskolen opplyser at ingen av deres elever eller ansatte er blant de drepte.

Brukte automatgevær

Amerikanske medier melder at skytingen først begynte ved et privat hjem, og at skytteren så forflyttet seg til området ved barneskolen.

Politiet opplyser at det er sju forskjellige åsteder.

Ett av åstedene var et veikryss der skytteren såret en kvinne og et barn som satt i en bil. Det melder lokalavisen Record Searchlight.

Undersheriff Phil Johnston opplyste på en pressekonferanse at skytteren hadde tre våpen. To av dem var pistoler eller revolvere.

Det tredje våpenet var en semi-automatisk rifle. Johnston brukte begrepet «assault rifle».

Kjenning av politiet

Action News Now, melder at våpenmannen skal være en kjenning av politiet.

De har intervjuet den lokale innbyggeren Brian Flint, som sier at våpenmannen først drepte hans samboer og så stjal bilen hans.

Våpenmannen bodde i nabolaget, og Flint forteller at de ofte hørte mye skyting.

Våpenmannen skal gjentatte ganger ha truet ham forteller Flint til Red Bluff Daily News.

– Vi lot det bli kjent at mannen hadde truet oss, og at han oppførte seg som om han var gal, sier Flint.

Skolen Rancho Tehama School ligger i et tynt befolket område.

Den har elever fra første til femte klasse og en barnehage. Skytingen skjedde i et lite samfunn i kommunen Tehama, omtrent to hundre kilometer nord for byen Sacramento i California.

Politiet opplyser at skytingen startet like etter klokken åtte om morgenen, lokal tid.