Sist mandag var minnedagen for amerikanere som har mistet livet gjennom landets kriger.

Kjent som «Memorial Day» er dagen en offentlig fridag og blir markert over hele USA.

Den pensjonerte oberstløytnanten Barnard Kemter var invitert til å holde en tale på et møte for krigsveteraner i Hudson i delstaten Ohio, skriver New York Times.

Kemter, som selv er hvit, deltok i den første Golfkrigen i 1991.

Trodde det var en feil

Fire minutter ut i talen kom 77 år gamle Kemter til et punkt der han hedret svarte amerikanere for at de var blant de første som hedret falne soldater etter borgerkrigen i årene 1861–1865.

– Memorial Day ble første gang markert av en gruppe organiserte tidligere slaver en måned etter at Sørstatene overga seg, sa Kemter.

Mens han sier dette sluttet mikrofonen å virke. Levende bilder fra talen viser hvordan Kemter tar på mikrofonen for å se om den virker, før han fortsetter talen uten mikrofon.

– Som alle andre, trodde jeg at det var en teknisk feil, sa Kemter i et intervju dagen etter talen.

Etter rundt to minutter begynte mikrofonen og høyttalersystemet å virke igjen.

Oberstløytnant Barnard Kemter under talen på mandag. Foto: AP

– Ikke relevant

Da talen var over, sa arrangørene at det ikke skyldtes en feil ved lydanlegget, uten at det ble sagt noe er om grunnen til at det ble stille.

Dagen etter fortalte en av dem som arrangerte seremonien, Cindy Suchan-Rothgery, at mikrofonen ble slått av med vilje.

Hun sa til Akron Beacon Journal.at arrangørene ikke ville ha med den fortiede delen fordi den «ikke var relevant for programmet vårt den dagen» og la til at «temaet var på hedre veteraner fra Hudson».

Arrangøren skrudde av mikrofonen da den pensjonerte oberstløytnanten Barnard Kemter hyllet svarte, frigjorte slaver. Du trenger javascript for å se video. Arrangøren skrudde av mikrofonen da den pensjonerte oberstløytnanten Barnard Kemter hyllet svarte, frigjorte slaver.

Bedt om å trekke seg

Det som skjedde har vakt sterke reaksjoner både i Hudson og rundt om i USA.

Bystyret i Hudson fordømmer det som skjedde og borgerrettsbevegelsen ACLU sier at det som skjedde var en fornærmelse, skriver News5Cleveland.

Foreningen for krigsveteraner i Ohio skrev torsdag på Twitter at den har bedt de to som arrangerte markeringen i Hudson, Jason Garrison og Cindy Suchan-Rothgery, om å trekke seg.

Selv sier oberstløytnant Kemter at det som skjedde er trist.

– Hele meningen med talen var å informere, lære og ære bidragene til afrikansk-amerikanere til tradisjonene til Memorial Day, sier han.