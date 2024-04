Tre menn som var strandet på en bitte liten øde øy i Stillehavet, ble funnet etter å ha stavet «HELP» med palmegrener på stranda, ifølge kystvakten.

De tre er alle i 40-årene og erfarne til sjøs. De dro ut fra øya Polowat i en motorbåt på 20 fot søndagen 31. mars.

Polowat ligger midt i Stillehavet, i øyriket Mikronesia langt øst for Filippinene og langt nord for Papua Ny-Guinea.

Da båten deres fikk tekniske problemer endte de tre mennene opp på den enda mindre ubebodde øya Pikelot.

KNØTTLITEN ØY: Som en bitte liten prikk midt i Stillehavet ligger Polowat, som er et lite atoll i Mikronesia.

Etter at ingen hørte fra dem på flere dager ble de meldt savnet en knapp uke senere. En kvinne fortalte kystvakten at hennes tre onkler ikke hadde kommet tilbake.

Bønnen om hjelp var helt avgjørende for at de tre ble funnet, ifølge letekoordinator løytnant Chelsea Garcia.

Gjennombruddet kom da et av kystvaktens fly med base i Okinawa i Japan så palmebladene med ropet om hjep, skriver The New York Times.

– Dette kløktige grepet var utslagsgivende i å lede letearbeidet direkte til dem, sier Garcia.

REDNING: Den amerikanske kystvakten på vei fra det lille atollen Pikelot med de tre mennene. Da hadde de vært på den ubebodde øya i flere dager. Foto: EPA

Hjelpepakker

Flybesetningen slapp ned hjelpepakker og en radio som mennene kunne bruke til å kommunisere med.

Da fortalte de at de var friske, at de hadde tilgang på mat og vann, og at motoren på deres 20 fot lange båt ikke lenger fungerte.

De tre hadde spist kokosnøtter og funnet en vannkilde på øya.

Etter hvert ble de hentet og tatt tilbake til Polowat, ifølge USAs kystvakt.

I en lignende hendelse på den samme øya i 2020 ble tre mikronesiske seilere som hadde strandet også reddet.

Da var det australske og amerikanske jagerfly som så at det var skrevet «SOS» på stranda.