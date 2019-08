Flammene nord på øya sprer seg raskt i den tørre vegetasjonen, det er temperaturer på over 30 grader enkelte steder, luften er tørr og det har blåst kraftig, med vindkast på opptil 70 km/t i styrke.

– Brannen er ikke under kontroll, sa regionpresident for Kanariøyene Angel Civtor Torres under en pressekonferanse mandag formiddag, ifølge nyhetsbyrået Associated Press.

Den siste brannen brøt ut på lørdag ved fjellandsbyen Tejeda, som er det høyest beliggende området på Gran Canaria og et populært utfartsområde både for turister og fastboende.

I løpet av søndagen spredde brannen seg raskt. I morgentimene i går brant det på et 1700-hektar stort område, da kvelden kom stod 3400 hektar i full fyr. Brannen gikk også i to forskjellige retninger. I dag, mandag, har flammene slukt nye områder, men foreløpig er stort sett den midtre delen av øya som er berørt.

Flammene er blant annet i ferd med å ødelegge deler av Tamadaba naturpark, et stort, uberørt naturområde som strekker fra toppen av fjellene til kysten på øyas vestside. Naturparken står på Unescos liste for sitt spesielle biomangfold.

Mange veier på øyer er sperret på grunn av brannen, som brannfolkene kaller «et monster».

Rundt 9000 innbyggere er evakuert fra byene Tejeda og Artenara. Det er andre gang i sommer de som bor der har måttet forlate hjemmene sine på grunn av skogbrann.

Innbyggere beskuer flammene og røyken fra skogbrannen som herjer i fjellområdene på øya. Foto: Desiree Martin / AFP

Langt unna turisthotellene

Foreløpig truer ikke brannen de store turistområdene ved kysten. Ifølge lokalmyndighetene er det kun noen få turister som har blitt flyttet fra hoteller i fjellområdene og ned til tryggere steder.

Ving, som er den største norske operatøren Gran Canaria, opplyser til NTB

at de følger med og overvåker situasjonen.

Ving har i underkant av 800 norske turister på øya. Selv om brannen er langt unna, er det meldt om at man både kan se røyk og kjenne lukten av brann.

– Dette er langt unna våre feriesteder. Vi har sendt ut melding til gjestene vi har på stedet, og informer om at vi er klar over situasjonen, sier informasjonssjef Siri Røhr-Staff i reiseselskapet, til NTB.

Ving opplyser at brannen ikke påvirker reiser til og fra feriestedene. Las Palmas internasjonale flyplass ligger langt unna brannområdet.

Forsvaret er satt inn

Til sammen 1100 brannmenn er satt inn i slokkingsarbeidet, sammen med 14 fly og helikoptre. Brannmannskapene får hjelp fra det spanske luftforsvaret og sivilforsvaret. Mellom 250.000 og 300.000 liter vann er sprøytet ut.

Flammene slår så høyt at det skaper problemer for brannslokkingsflyene. Brannpersonellet sier det kan ta dager før brannen er under kontroll.

Så langt er det ikke meldt om at liv har gått tapt i skogbrannene.

Ifølge regionpresident Angel Civtor Torres er det for tidlig å si hvilke miljømessige skader brannen gir, men sier de kommer til å bli store.

Politiet mener årsaken til skogbrannen var uforsiktighet ved sveisearbeid, og en 55 år gammel mann er anholdt.