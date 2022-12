Fare for ny krig i Europa i skyggen av Ukraina?

Serbias president Aleksandar Vucic har satt hæren i alarmberedskap på grensen mot Kosovo.

Vucic har gjort dette for som han sier «å beskytte serberne i Kosovo og for å bevare Serbia», skriver nyhetsbyrået Associated Press.

Serbias president Aleksandar Vucic har provosert Kosovo med trusler om å sende serbiske soldater inn i Kosovo. Foto: MARTON MONUS / Reuters

Presidenten anklager myndighetene i Kosovo for «å planlegge uro for å drepe serbere i Kosovo», skriver The Independent.

Myndighetene i Pristina anklager den serbiske presidenten for å piske opp stemningen og for å framprovosere hendelser som kan rettferdiggjøre et angrep, skriver Ap videre.

Kosovos statsminister Albin Kurti beskylder Vucic for å prøve å destabilisere landet.

50.000 serbere bor nord i Kosovo. De har satt opp veisperringer for å hindre at politiet i Kosovo kommer fram til deres område.

Serbere nord i Kosovo har satt opp flere veisperringer for å hindre at politiet og Nato-soldater kommer fram. Bildet er tatt 27. desember. Foto: Bojan Slavkovic / AP

Nato etterforsker skyting

Samtidig har den Nato-ledede styrken KFOR startet etterforsking av en skyteepisode som skjedde i byen Zubin Potok mandag.

Skytingen skjedde svært nær en patrulje fra Natostyrken KFOR, skriver Reuters.

Det er uklart om styrken fra Nato var mål for skytingen.

– Vi jobber med å få all fakta på bordet, melder KFOR i en uttalelse gjengitt i Independent.

Nato som har 4000 soldater i Kosovo, maner begge parter til å besinne seg og unngå provokasjoner.

KFOR etterforsker flere skytehendelser den siste tiden. Foto: LAURA HASANI / Reuters

– Det er viktig at partene unngår retorikk eller handling som kan føre til økt spenning og opptrapping av situasjonen, sier KFOR i en uttalelse.

Sjokkgranater mot EU-politi

For to uker siden skjøt ukjente personer i det samme området mot det lokale politiet og kastet sjokkgranater mot politi som er utplassert av EU. EU-politiet er i regionen som del av EU-delegasjonen EULEX.

De siste ukene har hundrevis av sinte serbere samlet seg ved sperringer som de satte opp på veiene til to grenseoverganger mellom Kosovo og Serbia.

EUs utenrikssjef Josep Borrell fordømte angrepene og ba kosovoserbere om å fjerne veiblokadene umiddelbart. Det har de ikke gjort.

Nato drev serbiske styrker ut

Situasjonen i den tidligere serbiske provinsen Kosovo har vært spent siden Nato i 1999 drev serbiske styrker ut.

Kosovo har siden erklært seg uavhengig, noe som ikke anerkjennes av Serbia.

Vestlige forsøk på å få i stand en avtale mellom Serbia og Kosovo har ikke lykkes, skriver NTB.

Mye tyder på at serbiske myndigheter fortsetter å oppildne den serbiske mindretallsbefolkningen i Kosovo til å stå imot myndighetene i Pristina.

Det er spent i Kosovo. Bildet viser spesialstyrker og soldater fra Nato på jobb. Foto: Visar Kryeziu / AP

Nylig sa Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock at Vucics mange utspill eskalerer spenningene i området.

– Å foreslå å sende serbiske styrker til Kosovo er fullstendig uakseptabelt. Det samme er de siste angrepene på EULEX, sier Baerbock.

Russland i kulissene?

Serbia har et nært forhold til Russland. Det er uklart hvor mye av uroen mellom Serbia og Kosovo som er iscenesatt fra Moskva.

Men uroen over mulig russisk innblanding i landene på Balkan, stiger.

På et møte i Tirana i Albania 6. desember deltok EUs toppledere og ledere fra landene på Balkan. Hovedtema var regionens forhold til Russland.

EUs utenrikssjef Josep Borrell deltok på møtet i Tirana 6. desember det Russlands politikk på Balkan var tema. Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

I Brussel er det frykt for at russiske myndigheter i skyggen av krigen i Ukraina forsøker å oppildne Serbia og andre land i regionen.

Bakteppet for møtet er EUs frykt for at Russland i skyggen av krigen i Ukraina skal få stadig mer innflytelse over flere land på Balkan.

– Noen land i regionen er stemplet som uvennlige stater av Russland og de landene utsettes for konsekvenser, sa EUs utenrikssjef Josep Borrell til pressen i Tirana.

– Flere av landene her ser på EU som et trygt sted, et sted der du kan oppnå framgang, der du får respekt. Det er klart at det er noe som plager Russland og derfor forsøker russerne å destabilisere, sa Belgias statsminister Alexander De Croo etter møtet 6. desember.

Kosovo ønsker medlemskap i EU.