Sjimpansene laget stige av brukket gren – så stakk de av

En familie på besøk i Belfast Zoo i Nord-Irland ble lørdag vitne til de litt uvanlige apestrekene.

Ved hjelp av en brukket gren brukt som en improvisert stige, klatret sjimpansene over muren som skal hindre dem fra å stikke av.

Mens de fleste sjimpansene ble sittende og nøle på toppen av muren, bega én av dem seg ut på oppdagelsesferd langs dyreparkens sti forbeholdt gjester.

Der kom apen faretruende nær en barnefamilie.

– Jeg var først livredd for at sjimpansen skulle angripe eller ta barna, sier Danielle Monaghan til BBC.

Samtidig legger tobarnsmoren til at apen ikke opptrådte aggressivt, med bare observerte dem.

Etterlyser bedre sikkerhet

I videoen av flukten, som er filmet av familien, kan man høre barna rope begeistret over scenen som utspilte seg foran dem.

Begeistringen er imidlertid ikke like stor blant lokale politikere.

Rådsmedlem Nuala McAllister i Belfast har nå bedt om en rapport fra bystyret som eier og driver dyrehagen.

Hun vil kartlegge hvordan de jobber med å ha kontroll på dyrene.

– Selv om dyrehagen i Belfast jobber bra med naturvern og avl, er det simpelthen ikke godt nok og vi må sørge for at dette ikke skjer igjen.

«En høyst uvanlig hendelse»

I en offentlig uttalelse lørdag kalte dyrehagen sjimpanse-flukten for «en høyst uvanlig hendelse».

Videre informerte de om at det i etterkant av flukten ble gjort ekstra undersøkelser for å komme til bunns i hvordan det kunne gå så galt.

– Vi ønsker å forsikre offentligheten om at Belfast dyrehage er fullt ut dedikert til å sikre trygge og fornøyelige opplevelser for alle våre gjester, sier en talskvinne for dyrehagen.

Den foreløpige teorien er at et kraftig uvær med sterk vind hadde gjort grenene i trærne ved innhegningen svakere, slik at sjimpansene fikk fatt i en improvisert stige.

Dyrehagen understreker at sjimpansene er intelligente skapninger og derfor returnerte til inngjerdingen sin kort tid etter den oppsiktsvekkende manøveren.

– De forsto at de gjorde noe de ikke hadde lov til, og gikk selv tilbake, sier en talsperson til BBC.

Panda rømte fra samme dyrehage

Det er bare et par uker siden den røde pandaungen Amber så sitt snitt til å stikke av fra den samme dyrehagen under et strømbrudd.

Hun ble funnet rundt to kilometer fra inngjerdingen dagen etter.

Partileder Clare Bailey for partiet De Grønne i Nord-Irland mener de to hendelsene gir grunn til bekymring for sikkerheten til både mennesker og dyr.

Hun påpeker at det bare var flaks at ingen ble skadet.

– Vi behøver virkelig å finne ut av hva det er som foregår i Belfast Zoo. Jeg skulle likt å møte med ledelsen for dyreparken for å finne ut av det.