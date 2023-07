Nato-sjef Jens Stoltenberg og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj møter pressen sammen i Vilnius.

– Ukraina er nærmere Nato enn noensinne, startet Stoltenberg med å si.

Han sier videre at de i dag møtes som likeverdige, men at han ser frem til dagen de møtes som allierte.

Stoltenberg og Zelenskyj under pressekonferansen. Foto: AFP

Zelenskyj på sin side forteller at han er takknemlig for de nye hjelpepakkene fra Nato.

– Jeg er glad for at Ukraina slipper MAP-prosessen i veien mot medlemskap i Nato, sier han.

Når det gjelder mangelen på en invitasjon til å bli Nato-medlem, sier han at han forstår hvorfor.

– Det er forståelig at Ukraina ikke kan bli medlem av Nato når vi er i krig.

Samtidig sier Zelenskyj at en invitasjon til å bli medlem av Nato hadde vært mer ideelt for Ukraina.

Russland har kritisert Nato for mange av de nye lovnadene fra Nato til Ukraina. På et spørsmål fra en journalist til Stoltenberg om at han ikke frykter at dette kan føre Nato nærmere til en direkte krig med Russland, svarer han at den største risikoen er om Putin vinner.

– Det er en tragedie for Ukraina om Putin vinner og en fare for oss. Ukraina har rett til å selv velge hvilken retning de vil gå. Moskva kan ikke bestemme hvem som blir medlem av Nato og ikke, svarer han.

Ubesvarte spørsmål

Stemningen var tilsynelatende god mellom Nato-landene i Vilnius, til tross for alvoret i temaene og de mange spørsmålene de forsøker å finne et svar på.

Hvordan skal Nato støtte Ukraina videre i krigen mot Russland? Når og på hvilken måte kan Ukraina bli Nato-medlem? Og ikke minst, hvordan skal Sverige innlemmes inn i forsvarsalliansen nå som de endelig har fått ja til medlemskap fra alle medlemsstatene?

Dette er noen av spørsmålene som blir tatt opp på toppmøte i Vilnius. Jobben med å finne de endelige svarene fortsetter i dag.

Dag én oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Under Nato-sjef Jens Stoltenbergs oppsummerende pressekonferanse fra dag én av toppmøte kunne han fortelle at Nato-landene var blitt enige om tre pakker for å bringe Ukraina nærmere Nato: Et flerårig bistandsprogram for Ukraina som skal sørge for en overgang fra sovjetisk-æra-utstyr til Nato-standard. Et nytt Nato-Ukraina-Råd. Et forum for krisekonsultasjoner og beslutningstaking hvor Nato og Ukraina skal møtes som likeverdige. Ukraina slipper den såkalte MAP-prosessen (Membership Action Plan. Det betyr en raskere behandling av Ukrainas Nato-søknad.

Ønsker sikkerhetsgarantier for Ukraina

På den siste dagen har også en spesiell gjest dukket opp, nemlig Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Her skal han i samtaler med Nato på Ukraina-rådet. Først skal Zelenskyj holde en pressekonferanse sammen med Nato-sjef Jens Stoltenberg. Det er ventet å starte klokken 11:35.

Nato-landenes utenriksministere sammen med generalsekretær Jens Stoltenberg. Foto: AFP

Det er ventet at Zelenskyj vil ble om at Ukraina får sikkerhetsgarantier på veien mot Nato-medlemskap. Dette er en av tre prioritering som han ønsker å ta opp med Nato i dag.

Tysklands statsminister Olaf Scholz sa tirsdag at G7 er i gang med arbeidet med slike garantier.

Dette er sakene på Natos toppmøte Ekspander/minimer faktaboks Ledere i Natos 31 medlemsland skal diskutere: Ukraina - medlemsskap, sikkerhetsgarantier og støtte. baltiske og øst-europeiske presser på, USA er blant dem som holder igjen

Strategi og nye militære forsvarsplaner - vri tilbake mot trusselen fra Russland etter å ha vært engasjert det og som har vært definert som alliansens kjerneområde

avskrekke og ha større stående styrker som raskt kan settes inn

2 % av BNP til forsvar som minimum

Sverige

Kina og Asia - USA for, Frankrike mot (vil beholde fokuset på det geografiske kjerneområdet)

Norge sender droner og proviant

Norge øker støtten til Ukraina med flere droner, reservedeler til Nasams-luftvernsystemer og feltproviant. Det bekreftet forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til NRK tidligere i dag.

Ukraina får 150.000 feltrasjoner, 80.000 lunsj- og middagsmåltider og 50.000 frokoster. De får også 1000 nye norske dronesett av typen Black Hornet.

– Dronen brukes til rekognosering og målidentifikasjon. Den er enkel å operere, etter forholdene robust, vanskelig å oppdage og særlig godt egnet for strid i urbane strøk, sier Gram.

Biden benyttet anledningen til å skryte av Stoltenberg da de møtte pressen sammen i Vilnius. Foto: Susan Walsh / AP

Donasjonene har en verdi på rundt 600 millioner kroner. Både mat og våpen er fremme eller på god vei til Ukraina.

På tirsdag ble det kjent at Norge øker den militære støtten til Ukraina med 2.5 milliarder kroner til 10 milliarder kroner i 2023. Norge har også sagt ja til å trene ukrainske F-16-piloter.