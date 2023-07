– Det er helt avgjørende at du fortsetter å lede Nato. Vi stoler på deg og ingen kjenner situasjonen vi står i bedre, sa Biden til pressen og Stoltenberg.

Det var et kort møte og ingen av dem svarte på spørsmål fra pressen.

Det ble nylig kjent at Stoltenberg fortsetter jobben som Nato-sjef et år til, noe Biden tydelig er fornøyd med.

– Jeg tror fortsatt at Putin tror at veien til å lykkes er ved å ødelegge Nato. Det kommer han ikke til å klare, spesielt med deg som leder, sa Biden.

Stoltenberg er fornøyd med at Sverige endelig kan bli offisiell Nato-medlem. Foto: AFP

Han deler også Stoltenbergs syn på at dette er en historisk dag, og takket Nato-sjefen for jobben han har gjort med å få Finland og Sverige inn som Nato-medlemmer.

– Det er viktig at Sverige og Finland er blitt medlemmer av Nato og ditt lederskap var avgjørende for dette. Jeg ser frem til å jobbe videre med deg for et samlet Nato.

– Historisk dag

På den blå løperen i Vilnius møtte Stoltenberg pressen tidligere i dag, der han blant annet pratet om Sveriges medlemskap i Nato og veien videre for Ukraina.

Det har lenge vært knyttet stor spenning til om Sverige kunne få sitt etterlengtet Nato-ja under toppmøte i Litauens hovedstad.

– Avtalen om av Sverige nå blir fullt medlem i alliansen gjør dette toppmøtet historisk, sa Stoltenberg.

Stemningen er god blant de nordiske lederne i Vilnius. Foto: Kristoffer Thoner / SMK

Russland svarer med at utvidingen av Nato med Sverige blir sett på som en fare for russisk sikkerhet. Det sa talsmann for Kreml, Dmitrij Peskov, ifølge AFP.

– De negative konsekvensene er utilgivelige, og vi planlegger mottiltak, sa han.

Åpner for ukrainsk «hurtigspor»

Tiden er inne for å gå vekk fra den såkalte MAP-prosessen for Ukraina, ifølge Stoltenberg. Det åpner for en raskere behandling av landets søknad.

– Ukraina er mye nærmere Nato, så jeg mener at tiden er kommet for at det gjenspeiles i Natos avgjørelser, sa Stoltenberg.

Med dette ønsker Stoltenberg å åpne for et ukrainsk «hurtigspor» inn i Nato.

Men ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kritiserer Nato for det han mener er «nøling» om når Ukraina skal slippes inn i alliansen. Det melder Reuters.

I en melding på Twitter skriver han at han har fått blandet signaler fra Nato og at det er absurd at det ikke blir satt en tidsramme for når Ukraina skal bli medlem.

– Det virker som at de ikke vet når de skal invitere oss eller gjøre oss til medlem. Usikkerhet er svakt og Natos holdning vil motivere Russland til å fortsette sin terror, skriver Zelenskyj.

Det er ventet at han ankommer Vilnius i kveld og skal delta på Natos Ukraina-råd på onsdag.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal møte Nato-landene i Vilnius i morgen. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

AFP: Tyskland og Frankrike gir mer penger og våpen

Frankrikes president Emmanuel Macron lover bort langtrekkende missiler til Ukraina i det han ankommer Nato-toppmøte i Vilnius.

– I lys av situasjonen og motoffensiven som utføres av Ukraina, har jeg besluttet å øke leveransene av våpen og utstyr og å gi ukrainerne dype angrepsevner, sier Macron.

Frankrike har tidligere avstått fra å gi Ukraina langtrekkende missiler, da det åpner for ukrainske angrep på russisk territorium.

Recep Tayyip Erdogan, Jens Stoltenberg og Ulf Kristersson etter at Tyrkia ga et etterlengtet «ja» til Sverige. Foto: Nato

Russland reagerer sterkt og sier en slik beslutning vil få følger for Ukraina.

– Levering av langtrekkende raketter til Ukraina er en feil som vil få konsekvenser for Ukraina, sier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov og legger til at Russland da vil måtte introdusere raketter med samme rekkevidde.

Tyskland på sin side gir en ny hjelpepakke til en verdi av åtte milliarder kroner.

Det skal inkludere 40 stormpanservogner av typen Marder, 25 Leopard stridsvogner, fem andre pansrede kjøretøyer og to Patriot-luftvernsystemer.

I tillegg skal Tyskland levere 20.000 artillerigranater, droner og utstyr til droneforsvar.

Landets forbundskanseler Olaf Scholz opplyser også at G7-landene vil komme med en erklæring om hvordan de skal bidra til å sikre Ukraina etter at krigen er over.

– Ingen endring på russisk atomvåpenposisjoner

På spørsmål om Nato har sett endringer i utplassering av russisk atomvåpen den siste tiden, svarte Stoltenberg nei.

Det til tross for at Russland sier de vil plassere atomvåpen langs den ukrainske grensen i Belarus.

Stoltenberg kaller atomretorikken til Russland for uforsvarlig og farlig.

– Nato-allierte følger nøye med på hva Russland gjør. Vi er på vakt, sa Stoltenberg.

Videre våpenstøtte til Ukraina

Stoltenberg gjorde det også klart at Nato skal komme med en plan om videre våpenstøtte til Ukraina. Han kaller det for møtes «viktigste oppgave».

– Jeg vil ikke kommentere den konkrete ordlyden nå, men vær trygg på at budskapet blir positivt, sterkt og samlet fra de Nato-allierte.

En last med 155mm langtrekkende artillerigranater fra Norge til Ukraina blir lastet ombord i et C-17 transportfly. Foto: Snorre Tønset

Samtidig ble det kjent i dag at Norge øker den militære støtten til Ukraina med 2.5 milliarder kroner til 10 milliarder kroner i 2023. Pengene blir gitt som en del av Nansen-programmet, opplyser regjeringen i en pressemelding.

F-16-fly ikke del av avtalen

Tyrkia har ønsket å kjøpe F-16-fly fra USA for å modernisere kampflyflåten sin, men har møtt motstand i Kongressen i USA.

USAs president Joe Biden ønsker derimot, i samråd med Kongressen, å overføre F-16-fly til Tyrkia, sier sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan, ifølge Reuters.

President Joe Biden ønsker selge F-16-fly til Ukraina.

Ifølge Stoltenberg var ikke dette en del av avtalen med Erdogan for å gi grønt lys til Sveriges Nato-søknad.

– Jeg ønsker velkommen all dialog mellom Tyrkia og USA om F-16, men det er ikke en del av avtalen vi inngikk i går, sier Stoltenberg.