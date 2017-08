Seks soldater påkjørt i Paris: – Det var en villet handling

To av soldatene skal være alvorlig såret, mens fire er lettere såret, melder radiokanalen France Info.

Soldatene ble påkjørt av en bil i forstaden Levallois-Perret utenfor Paris like etter klokken 8 i morges.

Forstaden, som er en av de velstående forstadene til Paris, ligger nordvest rett utenfor den franske hovedstaden.

– Det er ingen tvil om at det var en villet handling, sier ordfører i forstaden, Patrick Balkany, til BFM TV, ifølge Reuters.

Han opplyser at soldatene ble påkjørt av en BMW som først hadde stått parkert i en bakgate, da de var på vei ut på patrulje.

SÅRET: Seks soldater er såret etter at de ble påkjørt av en bil i den velstående forstaden Levallois-Perret rett utenfor Paris ved 8-tiden i morges. Foto: THIERRY CHAPPE / AFP

Soldatene skal være en del av Opération Sentinelle, en operasjon som gjennomføres av det franske forsvaret i etterkant av terrorangrepene i Paris i januar 2015, for å skjerpe sikkerheten og beskytte utsatte områder.

Ingen av soldatene skal være livstruende såret.

Politiet etterforsker hendelsen foreløpig som en ulykke, opplyser politikilder til avisen Le Figaro. En talsperson for fransk politi sier ifølge AP imidlertid at sjåføren åpenbart siktet på soldatene, men at motivet ennå ikke er klart.

– UAKSEPTABELT: Ordføreren i Paris-forstaden Levallois-Perret sier at påkjørselen utvilsomt var en villet handling. Foto: BENOIT TESSIER / Reuters

Sjåføren av bilen er ennå ikke pågrepet og jaktes nå av politiet.

– Dette er en uakseptabel aggresjon. Jeg synes det er skammelig, sier ordfører i Levallois-Perret, Patrick Balkany, ifølge France Info.