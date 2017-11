SD-politiker om rasistisk utsagn: – Jeg fikk jernteppe

Martin Strid ble nylig presset til å trekke seg fra Sverigedemokraterna etter at han fra talerstolen under partiets landsmøte sa følgende:

– Hvis man er eks-muslim, da har man kommet ganske langt mot å bli fullt ut menneske, sa Strid, som også føyde til at han vil «befri muslimer fra islam».

I et resonnement, som ble sendt direkte i SVT Forum lørdag, snakket Strid om en skala fra 0 til 100 der man i den ene enden er 100 prosent «menneske», og i den andre enden 100 prosent «muhammedaner».

Han beklaget uttalelsen senere samme dag.

– Jeg var stresset

Utsagnene vakte sterke reaksjoner, og partiledelsen ba han om å trekke seg.

Nå forklarer han utsagnet med at han fikk jernteppe.

– Det ble helt feil, i stedet for islamist ble det muslim, og i stedet for humanist ble det menneske. Jeg fikk en form for jernteppe.

– Jeg var stresset. Det var lite tid, og det ble helt feil, sier Strid i et intervju med SVT sendt tirsdag kveld.

Fakta om Sverigedemokraterna Ekspandér faktaboks Svensk parti som definerer seg som sosialkonservativt og nasjonalistisk, men blir oppfattet som høyreradikalt og fremmedfiendtlig av motstanderne.

Grunnlagt 1988

Partileder Jimmie Åkesson (siden 2005, sykmeldt fra september 2014 til 31. mars i år),

Riksdagen 2014-2018: 49 av 349 representanter (12,9 prosent av stemmene)

EU-parlamentet 2014-2019: 2 av Sveriges 20 plasser (9,7 prosent av stemmene) Kilde: NTB

– Er for likeverd

Han forklarer videre at han er for likeverd av alle mennesker. Han mener likevel at Sverigedemokraterna gjorde det rette da de kastet ham ut av partiet.

– Jeg har meg selv å skylde. Det var dumt, urutinert og uforsvarlig. Jeg burde ikke ha gått opp når jeg hadde så dårlig tid, sier Strid.

Foto: Henrik Montgomery/TT / NTB scanpix

Det høyrepopulistiske partiet Sverigedemokraterna blir ofte beskyldt for å komme med rasistiske uttalelser.

Partileder Jimmie Åkesson sier at han ikke alltid er enig når partiet kritiseres for å være rasistiske. Denne gangen er han delvis enig:

– I dette tilfellet er det veldig tydelig at om det ikke er rasisme, så er det veldig nære rasisme, sa Åkesson.