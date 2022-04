Satellittbilde frå Butsja: Lik låg i gatene i over 3 veker

Satellittbilde frå det private amerikanske teknologiselskapet Maxar Technologies viser at fleire av lika som var filma i helga, har lege i gatene sidan russarane tok byen 11. mars.

Dermed vart dei drepne før dei russiske styrkane forlèt byen, skriv avisa.

Bilda viser at dei ligg lik på dei same plassane som ukrainske styrker har sagt at dei fann lik etter at russarane trekte seg ut 30. mars.

Dette satellittbildet er teke 31. mars, og dei same lika ligg framleis i Yablonska-gata. Foto: MAXAR TECHNOLOGIES / Reuters

Samanlikna med video og nærbilde

Avisa har samanlikna nærbilde med videoopptak frå 1. og 2. april som viser lik ligge i gata, og konkluderer med at mange har lege der i minst tre veker då russiske styrkar hadde kontroll over Butsja.

– Dei høgoppløyselege satellittbilda innsamla over Butsja verifiserer og stadfestar videoar og bilde i sosiale medium som viser lik som ligg i gatene, og at dei har lege der i fleire veker, seier Maxar Technologies-talsmann Stephen Wood.

I alt skal rundt 300 sivile vere funne drepne i byen, mellom anna i massegravar som vart oppdaga laurdag.

Det ligg døde i gatene i Butsja i Ukraina. NRKs korrespondent Morten Jentoft fortel om grufulle syn. Du trenger javascript for å se video. Det ligg døde i gatene i Butsja i Ukraina. NRKs korrespondent Morten Jentoft fortel om grufulle syn.

Russland har hevda at lika er skodespelarar, og at dei dessutan vart plasserte der etter at russiske styrker forlét byen 30. mars.

På Telegram skriv det russiske forsvarsdepartementet at bilda viser ein iscenesett ukrainsk «provokasjon».

Var først til å filme de døde: NB! Sterke bilder Du trenger javascript for å se video.

Ukraina: Russisk tortursenter oppdaga

Ifølgje den ukrainske riksadvokaten er det funne eit russisk torturkammer i ein kjellar i Kyiv-forstaden Butsja.

Lika av fem menn vart funne i kjellaren. Mennene var bakbundne og bar spor av tortur, skriv Kyiv Independent.

Ei massegrav vart laurdag oppdaga bak ei kyrkje i sentrum av Butsja etter at russiske styrker trekte seg ut av byen. Bildet er teke 4. april. Foto: STRINGER / Reuters

Ordførarfamilie drepne

Lika av fem sivile, blant dei landsbyens ordførar, er funne bakbundne og delvis nedgravne i byen Motyzjyn som ligg om lag 50 kilometer vest for Kyiv, skriv The Guardian.

Ifølgje ukrainsk politi vart den 50 år gamle ordføraren Olga Sukhenko, hennar ektemann og deira son bortførte av russiske styrkar 24. mars. Innbyggjarane i landsbyen har sagt at ordføraren og ektemannen hennar nekta å samarbeide med dei russiske styrkane.

La ut namn på russiske soldatar

Ukraina publiserte i natt ei liste over 2000 russiske soldatar og offiserar som dei meiner har stått bak krigsbrotsverk, skriv BBC.

Lista, som er publisert på nettsida til det ukrainske forsvarsdepartementet, inneheld namn, fødselsdato, passnummer og militær rang på rundt 2000 russarar.

Tanya Nedashkivs'ka (57) sørger over ektemannen som vart drepen i Butsja. Foto: Rodrigo Abd / AP

Tysdag skal Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tale til FNs tryggingsråd, og avsløringar av krigsbrotsverk blir eit stort tema.