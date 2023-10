Vurderingen skal skje på det neste planlagte møtet, sier Vjatsjeslav Volodin, president for statsdumaen i Moskva. Det skriver Reuters.

Det dreier seg om den såkalte prøvestansavtalen, også kalt CTBT-avtalen. Denne avtalen ble vedtatt i 1996, og er en avtale som forbyr atomprøvesprengninger.

Russland har både signert og ratifisert avtalen. Kina, USA og Israel er blant landene som har signert, men ikke ratifisert den.

Ved å skrive under på avtalen godkjenner landet et forbud mot alle typer kjernefysiske prøvesprengninger.

Russlands president Vladimir Putin og statsdumaens formann Vjatsjeslav Volodin. Her på et møte i Kreml i sommer. Foto: Reuters

Foretatt vellykket test av «neste generasjons» atomvåpen

Volodins kommentarer kommer etter at president Vladimir Putin torsdag åpnet muligheten for at Russland kunne gjenoppta atomtesting og påpekte at USAs senat ennå ikke hadde ratifisert CTBT-avtalen.

– Teoretisk sett kan jeg trekke tilbake ratifiseringen, sa Putin torsdag.

Putin hevdet også at Russland hadde foretatt en vellykket test av det som ble omtalt som «neste generasjons» atomvåpen.

Presidenten refererte tilsynelatende til krysserraketten Burevestnik, som skal ha en atomreaktor om bord. Raketten antas å ha svært lang rekkevidde og skal kunne utstyres med både konvensjonelle stridshoder og atomvåpen.

– Ikke noe som truer russisk eksistens nå

Putin var derimot noe tilbaketrukket da han fikk spørsmål fra tidligere Kreml-rådgiver og sikkerhetspolitiske kommentator Sergej Karaganov om ikke det er aktuelt å endre doktrinen i retning av forkjøpsangrep med atomvåpen.

– Hvorfor endre? Jeg ser ikke noe behov for det, sa Putin.

Presidenten refererte til nåværende doktrine, som går ut på at det er to situasjoner som kan utløse bruk av russiske atomvåpen.

1: Hvis noen angriper Russland med atomvåpen.

2: Hvis den russiske statens eksistens på andre måter er truet.

Putin nevnte også vanlige våpen som eksempler på hva som kan true landet, ikke bare kjernefysiske våpen.

Han la til at det ikke er noe som truer den russiske statens eksistens akkurat nå, og at han ikke tror at noen kommer til å bruke atomvåpen mot Russland nå.