– Ukraina er ikke en territoriell konflikt. Det handler om verdensordningen.

Russlands president talte til et internasjonalt forum med analytikere og politikere i svartehavsbyen Sotsji. Det er tjuende gangen Putin inviterer til diskusjonsforumet «Valdaj».

Mange vestlige politikere, også norske, har deltatt der. Ikke denne gangen.

Putin slo an tonen helt i starten.

– Foran oss ligger oppgaven med å bygge en ny verden.

I denne talen handlet det ikke om å forsvare etniske russeres rettigheter. Han forsøkte å konstruere en høyere himmel over sin krig mot nabolandet.

Her er fem av hovedpunktene i talen.

Sivilisasjon, ikke territorium

– Russland er det største landet i verden, målt i størrelse. Vi har ikke noe interesse av å erobre noe territorium i tillegg, hevdet Putin.

Han la til at «en holdbar fred er mulig bare når alle begynner å føle seg sikre, ved at deres mening blir respektert og verden preges av likevekt».

Putin snakket lenge om Russland som en egen, flernasjonal «sivilisasjon». Uavhengighet, territoriell enhet og kulturelle tradisjoner er kjernen.

Russlands president Vladimir Putin og Fjodor Lukjanov i samtale. Foto: SPUTNIK / Reuters

Han ble spurt om sivilisasjonen har en klar geografisk grense. Det svarte han nei på.

– I Donbas handler det først og fremst om folk, ikke territorium, sa Putin.

Han la til at han «ikke vet hva slags sivilisasjon de på den andre siden av fronten forsvarer».

President Putin har både muntlig og skriftlig hevdet at ukrainerne ikke utgjør noen egen nasjon.

I hans verden er de ikke anerkjent som en likestilt «sivilisasjon» med krav på den type respekt Russland etterlyser for seg selv.

Offensiv atomvåpenstrategi ikke nødvendig

I spørrerunden ble Putin utfordret på strategien for bruk av atomvåpen.

Analytikeren Sergej Karaganov mener nemlig at Russland bør vurdere et begrenset atomangrep mot Europa for å få en slutt på krigen i Ukraina.

Putin viste til den russiske doktrinen for bruk av slike våpen. Det er bare aktuelt ved to anledninger:

Hvis Russland må svare på et atomangrep fra en annen makt.

Eller hvis den russiske statens eksistens skulle bli truet i en konvensjonell krig eller på annen måte.

– Hvorfor endre doktrinen? Jeg ser ingen nødvendighet i det. Det er ikke noe som truer den russiske statens eksistens nå, sa Putin.

Han la til at et angrep med atomvåpen, vil bli møtt med så mange hundre raketter i flere retninger samtidig at det «vil være umulig å overleve».

President Putin sammen med forsvarsminister Sergej Sjojgu. Foto: Alexander Kazakov / AP

Men presidenten utelukket ikke at Russland kan komme til å gjenoppta prøvesprengning av atomvåpen.

Russland har ratifisert Prøvestansavtalen fra 1996. Det har ikke USA. I august besøkte forsvarsminister Sergej Sjojgu Novaja Semlja i Nordishavet.

De siste atomprøvesprengningene fant sted der i 1990. Derfor ble dette lagt merke til.

USAs hegemoni er destruktivt

Putin misliker sterkt Vestens selvhevdelse.

– Hele tiden får vi høre «dere må», «dere er forpliktet», «vi advarer dere». Og hvem er det som advarer? Det er på tide å frigjøre seg fra dette koloniale overherredømmet.

Det sa Russlands president, vel vitende om at budskapet gikk rett hjem hos en del representanter fra tidligere kolonier i salen.

Han gjentok at Russland hadde sett for seg en ny sikkerhetsarkitektur i Europa etter Sovjetunionens sammenbrudd. At landet til og med vurderte medlemskap i Nato.

Han hevder at det er Vesten, ikke Russland som trenger et «vi mot dem». At Vesten trenger en fiende for å beholde den indre kontrollen.

President Putin sammen med blant andre Donald Trump på G20-toppmøte i Japan i 2019. Foto: AP

Han sa også at «elitene» i vest setter regler og normer som store deler av befolkningen er imot.

Russere som hører talen er ikke i tvil om at han sikter til skeive, som ifølge russiske medier er svært dominerende i europeisk og amerikansk kultur.

FN må reformeres

Putin fikk spørsmål om sin holdning til både FN og folkerett.

Han vil reformere, ikke skrote. Uten FN og folkeretten frykter han kaos.

Den russiske presidenten viser til at det var seierherrene etter andre verdenskrig som bygget de internasjonale organisasjonene.

Sammensetningen av FNs sikkerhetsråd er foreldet, sa Putin.

Russlands president Vladimir Putin sammen med FNs generalsekretær António Guterres. Foto: SPUTNIK / Reuters

– Det må gjenspeile situasjonen i dag, slik at en del land i kraft av sin størrelse og sitt potensial får mer innflytelse.

Som eksempel nevnte han India, Brasil og Sør-Afrika.

En verden uten barrierer

Den russiske presidenten skisserte sin framtidsutopi – en åpen verden uten barrierer:

Der det er forbudt å tvinge på andre sine verdier. Mangfold er fundamentet.

Kollektive beslutninger blir viktige, samtidig er det ingen som bestemmer for alle og ikke alle deltar i alle beslutninger.

Der en holdbar fred sikres ved at alles interesser respekteres, fra store stater til små land. Blokktenkning er historie.

En verden basert på rettferdighet og slutt på all utbytting.

En verden basert på likeverd og ulike potensialer. Ingen skal måtte underordne seg de rike og mektige.

Dette sier altså Vladimir Putin.

Han sier ingenting om demokrati. Ingenting om ytringsfrihet. Og framfor alt, ingenting om rettighetene til det folket og det landet som Russland er i krig med.

Men i land som har vært europeiske kolonier går talen kanskje hjem.