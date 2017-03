Russlands ambassadør i Norge: – Jeg verken får eller ber om støtte

Den siste tiden har ikke forholdet mellom Norge og Russland vært spesielt godt.

Anklager om russisk kartlegging av Norge, visum-nekt for stortingspolitikere, og amerikanske soldater til på norsk jord har gjort forholdet mellom Norge og Russland svært vanskelig.

Rakettskjold setter grensene i fare

I fire måneder har Russlands mann i Norge, Teimuraz Otarovich Ramishvili, holdt til i Russlands residens i Oslo.

FRITTALENDE: Russlands nye ambassadør til Norge, Teimuraz Otarovich Ramishvili, holder ikke tilbake når han uttaler seg om forholdet mellom Norge og Russland. Foto: Arild Sandsvik / NRK

Flere av uttalelsene til den nye russiske ambassadøren har vakt oppsikt. Det var også meningen, forteller han til NRK:

– For å si som sant er så fant jeg ut på et tidspunkt at vi må «riste» i hverandre, forteller Ramishvili.

Spesielt vanskelig for Russland er Natos rakettskjold. Ambassadøren har tidligere sagt at skulle Norge blir en del av skjoldet vil det sette grensene i fare.

Skulle Norge bli en del av rakettskjoldet vil Russland eventuelt måtte ta noen avgjørelser som kan føre til reaksjoner i Norge, forteller han.

– Norge må forstå at ved å være en frontlinje for Nato står de overfor Russlands militære styrke, sier Ramishvili.

– Har du støtte fra Moskva når du sier dette?

– Jeg verken får eller ber om støtte. Jeg vet hva Moskva mener. Det er derfor jeg er ambassadør og representerer presidenten, svarer Ramishvili.

NEI TIL RAKETTSKJOLD: Ramishvili er klar på at skulle Norge bli en del av Jens Stoltenberg og Natos rakettskjold vil det føre til konsekvenser for Norge. Foto: JOHN THYS / Afp

Om Russland-fobi: – Veldig i tiden

Ifølge NRKs norske kilder er Ramishvili sjef på en ambassade der over halvparten av de ansatte jobber for de ulike russiske hemmelige tjenestene.

PROTEST: Russlands annektering av Krim-halvøya har ikke gått upåaktet hen i verden. Foto: STRINGER / Reuters

– Det er veldig i tiden nå å si at ett land truer hele verden. Man sier det i Norge og i land som står dere nær, forklarer ambassadøren.

– Er det en Russland-fobi?

– Ja, i aller høyeste grad, svarer Russlands øverste diplomat i Norge.

Ramishvili er født i Tbilisi i Georgia. Et land Russland var i krig med i 2008. I Ukraina har vår nabo i øst begått klare brudd på folkeretten ved å annektere Krim-halvøya.

Russland har ved flere anledninger blitt anklaget av Vesten for å støtte de prorussiske styrkene i Øst-Ukraina. I Ramishvili verden er vesten problemet.

– Den store feilen Vesten gjør er å forsøke å rive disse landene fra det historiske båndet de har til Russland, forklarer han.

RUSSISK STØTTE: Russland har en rekke ganger blitt anklaget for å blande seg inn i konflikten i Øst-Ukraina. Blant annet ved å gi støtte til prorussiske separatister. Foto: ALEKSEY FILIPPOV / Afp

Ramishvili om Putin: – Han er veldig emosjonell

61-åringen startet i sovjetisk UD på 80-tallet, og før han ble ambassadør i Norge hadde han samme stilling i Danmark. Russlands president Vladimir Putin har han møtt flere ganger.

SJEFEN: I Russlands residens i Oslo er det flere bilder av Ramishvili sammen med russiske topp-politikere, blant annet med president Vladimir Putin. Foto: Arild Sandsvik / NRK

– Putin er veldig dynamisk, han er veldig kul, vanligvis, og veldig profesjonell, forteller Russlands-ambassadøren.

– På hvilken måte er han kul?

– Han vet å kontrollere temperamentet sitt. For han er veldig emosjonell, forklarer han.

Den erfarne diplomaten forteller til NRK at meglernasjonen Norge nå burde bruke sine evner på Russland.

– Dere har lyktes som forhandler i flere konflikter. Norge har funnet løsninger på flere langvarige politiske konflikter, for eksempel i Colombia. Dere klarte å løse den politiske konflikten mellom Norge og Kina, men ingenting skjer med forholdet deres til Russland, tenk på det, forteller Ramishvili.

Se hele NRKs reportasje med Ramishvili: