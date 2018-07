Russland raser mot antydninger om nervegift: – De vil ødelegge fotballfesten

– Dette kan se ut som et forsøk på ødelegge det positive inntrykk som britiske fotballturister har fått av Russland i forbindelse med fotball-VM, sier visepresidenten i det russiske parlamentet Dumaen Sergej Zjeleznjak til statlig russisk TV.

En kvinne og en mann i 40-årene er innlagt på sykehus etter det som kan være en ny forgiftning med bruk av nervegassen Novitsjok. Det var trolig denne gassen som i mars forgiftet den tidligere sovjetiske og russiske etterretningsoffiseren Sergej Skripal og hans datter Julia.

4. mars ble Sergej Skripal og hans datter Julia funnet bevisstløse på en benk i Salisbury, der Sergej Skripal bodde. Datteren var på besøk fra Russland. Analyser viste at de to var blitt forgiftet av nervegift. Foto: Yuri Senatorov / AFP

Diplomatisk krise

Britiske myndigheter hevdet den gangen at nervegassen stammet fra Russland og at russiske myndigheter måtte ha vært involvert i forgiftningen.

Saken førte til at Storbritannia utviste 23 russiske diplomater. Seinere fulgte en rekke andre land opp med lignende tiltak overfor Russland, og blant annet Norge utviste en russisk diplomat. Russland svarte på samme måte gjennom å utvise vestlige diplomater fra Russland.

Sykehuspersonell ved Salisbury District Hospital tok alle forholdsregler under forrige tilfelle av nervegift i Salisbury i mars. Novitsjok regnes som en av de mest dødelige nervegiftene som finnes. Foto: Daniel Leal-olivas / AFP

Russiske myndigheter har hele tiden avvist at de har noe som helst med forgiftningen av Sergej og Julija Skripal å gjøre.

Britiske myndigheter har heller ikke offentliggjort opplysninger som knytter forgiftningen direkte til Russland, selv om det er mye som tyder på at nervegassen Novitsjok opprinnelig stammer fra Russland.

Russiske myndigheter har stilt spørsmål om det i det hele tatt finnes en nervegift som heter Novitsjok, selv om flere tidligere forskere som arbeidet med nervegass i Sovjetunione har bekreftet at det fantes et program for å utvikle nettopp dette livsfarlige våpenet.

Peskov: Britene avviser samarbeid

Russiske myndigheter mener de ikke har blitt informert av Storbritannia om det nye tilfellet av nervegift.

– Vi har ikke informasjon om hva slags stoff som ble brukt, og hvordan det ble brukt, sier Vladimir Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov.

Vladimir Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov avviser britiske påstander om at landet kan ha tilknytning til det siste tilfellet av nervegiftforgiftning i Amesbury i England. Foto: Grigory Dukor / Reuters

Peskov sa torsdag ettermiddag at russiske myndigheter er svært bekymret over de nye opplysningene fra Storbritannia, men at britiske myndigheter så langt har avvist enhver form for samarbeid for å komme til bunns i saken.

Pressetalskvinne i det russiske utenriksdepartementet Maria Zakharova sa på en presseorientering torsdag ettermiddag at britisk politi burde samarbeide med Russland i stedet for å bli innvolvert i et skitten politisk spill fra krefter som ønsker konflikt med Russland.

Den russiske ambassaden i Nederland skriver i en uttalelse som er lagt ut på Twitter at det er galskap å tro at Russland skulle sette i gang et angrep med nervegass nå.

– Hvor dum tror de Russland kan være gjennom å bruke det såkalte "Novitsjok" midt under fotball-VM ... Showet må fortsette.

Videre skriver den russiske ambassaden i Nederland at det ikke gir mening for Russland å bruke kjemiske våpen mens fotballmesterskapet pågår i Russland, etter at OPCW har blitt utpekt som ansvarlig organ for å granske slike hendelser.

- Bør be russiske eksperter om hjelp

Ifølge politiet finnes det ikke bevis for at paret som nå ligger på sykehus skal ha vært på steder i forbindelse med forgiftningen av Skripal og hans datter. Det er heller ikke kjent om nervegiften kommer fra samme produksjon som eksspionen og datteren hans ble utsatt for.

Ingen får komme inn på området der paret ble funnet i Salisbury mens etterforskningen pågår. Foto: Henry Nicholls / Reuters

– Storbritannia burde be russiske eksperter om hjelp i forbindelse med etterforskningen, sier leder for Dumaens forsvarskomite Vladimir Sjamanov til nyhetsbyrået RIA.

Men så langt har det altså ikke vært mulig å få til et samarbeid mellom Russland og Storbritannia i en sak som har brakt forholdet mellom de to landene tilbake til det var under den kalde krigen.