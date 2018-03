Putin skryter av nye våpen

Hvert år holder den russiske presidenten en tale til nasjonen, der bragder og fremskritt blir presentert. I tillegg blir utfordringer landet står ovenfor, drøftet.

I dag viste han frem bilder av det nye rakettsystemet, men også en ny torpedo som kan bære atomvåpen. Den kan operere på svært store dyp.

Torpedoer blir avfyrt fra undervannsbåter. Det har vært teknologisk vanskelig å få dem til å virke dypt under havoverflaten.

Den russiske presidenten gjorde det klart at landets væpnede styrker er forberedt på å bruke våpnene dersom det blir nødvendig.

– Ethvert angrep mot Russland eller noen av våre allierte, vil bli sett på som et angrep mot Russland, og vil bli besvart umiddelbart, sa Putin

KAN NÅ HELE PLANETEN: Her kan du se presentasjonsvideoen som Putin viste fram i dag.

Bare for fred

Putin sa også at den russiske militære oppbyggingen bare er for å garantere verdensfreden.

De siste årene har de russiske forsvarsbudsjettene økt vesentlig mer enn budsjettene innen andre sektorer.

Blant annet er marinen og flyvåpenet styrket. Landet har også gjennomført en rekke militære forsknings- og utviklingsprosjekter.

MOT FLORIDA: Fra en av våpenvideoene som Putin viste fram i dag. En sverm av stridshoder på vei mot den amerikanske delstaten Florida. Denne teknologien kalles MIRV, og stammer fra den kalde krigen. Foto: Aptn

Ikke fredelig video

Putin viste også fram videoer av de nye våpensystemene. En tar for seg atomraketten som kan nå mål over hele planeten, og som Putin hevder ikke kan stanses av nåværende rakettforsvar.

I videoen er det mulig å se at målet for raketten er den amerikanske delstaten Florida.

Ikke bare ett mål i Florida, men mange. Det raketten har, er mange stridshoder som kan navigere uavhengig av hverandre etter at de er skilt vekk fra bæreraketten.

Dette kalles MIRV, for «multiple independently targetable reentry vehicle». Dette er en teknologi som blir beskrevet som noe av det mest skremmende fra den kalde krigen.

Hvor stridshodene i videoen ser ut til å være på vei, blir lagt merke til på Twitter.

Også den sivile sektor

I talen lovet han russerne både høyere levestandard, mer utvikling og mer fornyelse, ikke minst når det gjelder teknologi.

Putin, som har styrt Russland i nesten 20 år og blitt anklaget for å føre landet i en autoritær retning, tok også til orde for at Russland må styrke landets demokratiske institusjoner.

– For å bevege oss framover, for å få en dynamisk utvikling, bør vi utvide friheten i alle sfærer, sa Putin og la til at han ønsker å styrke både demokratiske institusjoner, lokale myndigheter, sivilsamfunnet og domstolene.

Storfavoritt før valget

Talen ble holdt foran parlamentarikere og høytstående embetsfolk i konferansesalen Manezj i Moskva og ble direktesendt på russisk fjernsyn. Den tillegges stor betydning ettersom den holdes kun to og en halv uke før presidentvalget 18. mars, et valg som Putin nærmest er sikret å vinne selv om han har sju motkandidater.

Meningsmålinger viser at han har en oppslutning på rundt 80 prosent.

Ifølge Putin lever 20 millioner russere under fattigdomsgrensa, langt færre enn i år 2000, da 42 millioner russere hadde så lav inntekt at de falt i denne kategorien.

Men selv om antall fattige har gått ned, mener Putin fortsatt at det er «uakseptabelt» høyt.

– Vi bør i det minste halvere andelen fattige de neste seks årene, sa han.

Putin talte også om forhold som truer Russlands sikkerhet og stabilitet.