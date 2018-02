Russiske supportere: – Dere blir ikke kvitt oss

Nå har de også fått sitt eget samlingssted, som må hete «Idrettens Hus» fordi arrangøren nektet dem å kalle det «Russlands hus».

– Velkommen inn, vi har ingen ting å skjule.

NRK blir nesten dratt inn i det som til vanlig ser ut til å være et større danselokale bak den vakre strandpromenaden i Gangneung. Det er her alle innendørs-isidrettene under OL i Sør-Korea foregår.

Her er det opprettet et lite stykke Russland. Det ryker fra en dampende samovar, der det serveres russiske piroger og der vi kan se bilder av den russiske presidenten Vladimir Putin på besøk i Sør-Korea.

STORT: Det er dimensjoner over det russiske supportersenteret i Gangneung Foto: Morten Jentoft

Ikke «Russlands hus»

– Det er viktig å understreke at dette ikke er et «russisk hus» sier Anton Osejev, som er en av mange som jobber her, i et prosjekt som nok opprinnelig var tenkt nettopp som det, et russisk hus for å promotere Russland og russisk idrett.

Men det var før dopingskandalen eksploderte for fullt og truet med å kaste Russland ut fra den olympiske familie for lang tid framover.

Så langt gikk det ikke, og 168 russiske idrettsutøvere er på plass i Pyeongchang, for å konkurrere under nøytralt flagg.

SUPPORTERUTSTYR: Godt utvalg av russiske supporterartikler på Idrettens Hus i Gangneung Foto: Morten Jentoft

– Viktig med støtte nå

– Jeg mener det er viktigere enn noen gang å være her for å støtte våre idrettsutøvere, sier Anna Kostina, som NRK treffer sammen med venninnen Jekaterina Sjtsjogoleva i den store salen som er hjertet i «Idrettens Hus».

VLADIVOSTOK: Anna Kostina og Jekaterina Sjtsjogoleva er kommet fra Vladivostok for å støtte russiske idrettsutøvere under vinter-OL Foto: Jurij Linkevitsj

De kommer begge fra Vladivostok, den største byen i den østlige delen av Russland, bare et par timers flytur fra OL-anleggene i Sør-Korea.

– Situasjonen for våre idrettsutøvere er svært vanskelig, derfor er vi her sier de to til NRK.

SERVERING: Mye god og gratis mat å få for dem som stikker innom det russiske supportersenteret under OL Foto: Morten Jentoft

Rart uten det russiske flagget

TV: Anton Osejev er en av dem som driver «Idrettens Hus» i Sotsji. Sendingene fra OL med russisk kommentarer vises hele tiden på storskjerm i lokalet Foto: Jurij Linkevitsj

– Selvfølgelig er det litt rart å se våre idrettsutøvere konkurrere uten det russiske flagget på brystet, sier Anton Osejev mens en av de russiske akerne raser nedoverbakken, på storskjerm bak ham.

– Men alle vet jo at de er russiske, så egentlig spiller det ikke så stor rolle.

Synd at mange av våre ikke fikk komme

Like utenfor OL-landsbyen i Gangneung treffer NRK familien Stepanov på fire som har valgt å bruke ferie og mye penger på å følge de russiske utøverne i Sør-Korea.

– Vi var oppe i selve Pyeongchang for å se på langrenn, vi har sett på kunstløp og vi skal selvfølgelig også se ishockey, sier Andrej Stepanov.

FAMILIEFERIE: Andrej Stepanov har tatt med seg familien for å følge OL i Korea Foto: Jurij Linkevitsj

– Det er naturlig nok litt bittert at vi ikke kan få se noen av de beste utøverne våre som er nektet deltakelse, sier Andrej, og tenker blant annet på skiløperen Anton Sjipulin og langrennsløperen Sergej Ustjugov.

Hans kone Uljana mener det er veldig synd at Russland ikke får delta under eget flagg. Der er kanskje derfor hele familien har utstyrt seg med skjerf i russiske farger. Og russiske supportere har gjort seg godt gjeldende på de ellers ganske glisne tribunene under vinter-OL 2018.

Sport er ikke politikk

– Vi hyler og skriker så godt vi kan, forteller Jevgenij Tsjesjkin, i spissen for en livlig mannegjeng på fire personer, som tydelig er godt i gang med oppladningen foran kveldens konkurranser.

– Sport er ikke politikk, sanksjoner og alt annet som er rettet mot Russland kommer ikke til å stoppe oss. Vi kommer til å være med for fullt i internasjonal idrett også i framtiden, dere blir ikke kvitt oss, sier Anton Nikitin før han leder sine kamerater i et taktfast «Fremad Russland, Fremad Russland».

«DET RUSSISKE HUSET»: Ingen tvil om hvem som holder til i dette huset, selv om russerne har vært nødt til å kalle det Idrettens Hus i stedet for «Det russiske huset». Foto: Jurij Linkevitsj

Savner Bjørndalen

Men de fire russiske mennene vil ikke slippe NRK før de får sagt noe om Ole Einar Bjørndalen, som det norske skiskytterforbundet valgte å ikke ta med til OL denne gangen, på grunn av dårlige resultater.

– Hvordan kan Norge droppe en slik stjerne som ikke har sin like, spør Timur Bolspekula.

– Hvordan kan det være slik at han ikke er tatt med på laget til olympiaden, i det minste for å være med på åpnings eller avslutningsseremonien?

SAVNER BJØRNDALEN: Timur Bolspekula er en av mange i Russland som savner Ole Einar Bjørndalen i OL Foto: Jurij Linkevitsj

Det er ingen tvil om hvem som fremdeles er den «norske idrettskongen» i russernes øyne.

Den 43 år gamle norske veteranen har en posisjon hos mange russere som nok de færreste i Norge er klar over.