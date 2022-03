I dag skal forhandlarar frå Ukraina og Russland møtast i Tyrkia for ei fjerde runde med samtalar.

Dette blir det første møtet mellom partane på to veker. Samtalane starta 9.30 norsk tid.

I samband med møtet har Ukrainas utanriksminister gått ut og bedt forhandlarane om å ikkje ete eller drikke, skriv Sky News.

– Eg oppfordrar kvar og ein som skal forhandle med Russland om å ikkje ete eller drikke noko som helst, og helst også å unngå å ta på nokon overflater, seier Dmytro Kuleba.

Nato-landet Tyrkia har ein god handelsrelasjon til både Russland og Ukraina, og har gode grunnar til å ønske fred mellom landa. Foto: AP

Utsegna kjem etter at den russiske oligarken Roman Abramovitsj og fleire av fredsforhandlarane i den ukrainske delegasjonen skal ha fått symptom på forgifting.

Etter eit møte i Kyiv tidlegare i mars fekk Abramovitsj og to andre personar mellom anna raude og rennande auge og hud som flassa av i ansiktet og på henda.

Abramovitsj sin talsperson har stadfesta at han fekk symptom på mogleg forgifting. Ifølge det russiske nyheitsbyrået RIA er han likevel til stades i forhandlingsrommet i Istanbul.

Milliardæren Roman Abramovitsj møtte mellom anna den tyrkiske presidenten før forhandlingane begynte. Foto: TASS / SipaUSA

Abramovitsj deltar ikkje i forhandlingane, men er til stades under dei, seier Kreml.

Det er ikkje bevis for at forhandlarane blei forgifta. President Volodymyr Zelenskyjs rådgjevar, Mykhailo Podoljak, kallar påstandane for spekulasjonar. Kreml nektar også for at dei skal ha blitt forgifta.

Ønsker ikkje propaganda-repetisjon

Kuleba er ikkje veldig optimistisk i forkant av samtalane, men ønsker svar på humanitære spørsmål. Dei vil også prøve å få til ein våpenkvile utan å måtte gi frå seg territorium.

– Viss vi ser at stemninga har endra seg og dei er klare for ein seriøs, innhaldsrik samtale med balanserte argument, så vil ting gå framover, seier han ifølge AFP.

– Viss det er ein repetisjon av deira propaganda, vil samtalane igjen bli mislykka.

Den russiske delegasjonen kom til Istanbul måndag. Foto: YORUK ISIK / Reuters

Ifølge ein ukrainsk reporter på staden var det ingen varm gjenforeining mellom partane. Møtet byrja utan at dei tok kvarandre i hendene, skriv Reuters.

Forhandlingsleiar Recep Tayyip Erdogan, som også er Tyrkias president, seier det er auka håp om fred i forkant av forhandlingane. Sjølv håpar han at partane kan bli einige om umiddelbar våpenkvile, skriv Reuters.

Han tilbyr også å legge til rette for at Zelenskyj og Putin kan møte i Tyrkia. Zelenskyj har stilt seg positiv til å møte til russiske motpart, medan Kreml seier det ikkje er aktuelt no.

Denne saka tar for seg det viktigaste som skjer i Ukraina no. Du kan også lese om:

To døde i angrep mot administrasjonsbygning

Minst to personar er døde etter eit russisk missilangrep mot den regionale administrasjonsbygningen i byen Mykojaliv, melder AFP.

Mykolajiv, som ligg sør i Ukraina, har vore under angrep i fleire veker.

– Den regionale myndigheitsbygningen er treft, skriv guvernør Vitalij Kim på Facebook.

Den skadde administrasjonsbygningen i Mykolajiv. Foto: MYKOLAIV REGIONAL STATE ADM. / Reuters

Guvernøren sa tidlegare at åtte personar og fleire soldatar ikkje var gjort greie for.

Nye forsøk på evakuering

Ifølge Ukrainas visestatsminister, Iryna Veresjtsjuk, vil det tysdag bli forsøkt opna tre humanitære korridorar i landet.

Ein av dei vil gjere det mogleg for vanlege folk å køyre ut av Mariupol, skriv Reuters.

Den sørlege hamnebyen Mariupol er totalskadd av krigen, og situasjonen er alvorleg for dei 160.000 menneska som framleis er i byen. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

Dei andre byane det skal bli forsøkt evakuert folk frå er Enerhodar og Melitopol, begge søraust i landet.

I går gjorde Veresjtsjuk det klart at det ikkje blei opna for evakuering. Ho skulda russiske styrker for å gå til angrep langs evakueringsrutene.

Zelenskyj skal tale til Stortinget

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj kjem til å snakke på videolink til Stortinget onsdag klokka 14.

Det er venta at arrangementet vil vare i rundt 20 minutt, skriv Stortinget i ei pressemelding.

Ukrainas ambassadør og regjeringa sine medlemmer vil bli invitert når Volodymyr Zelenskyj skal halde tale. Dei vil legge til rette for at alle skal kunne følge talen. Foto: AP

Stortingspresident Masud Gharahkhani seier til NRK at Zelenskyj blei invitert fordi vi er i den største humanitære krisa og den største krigen i Europa sidan andre verdskrig.

– Heile det norske folk og alle dei politiske partia i Noreg står saman om å vise solidaritet til det ukrainske folk. Eg meiner det er ei stor ære og det kjem til å bli ein historisk augeblink når president Zelenskyj kjem til å tale.

– Er du førebudd på kritikk når Volodymyr Zelenskyj talar i morgon?

– Eg er sikker på at president Zelenskyj kjem til å ha ein klar tale, og det skal alle politikarane her lytte godt til, seier Gharahkhani.

I Kyiv har frivillige dekt til fleire statuar med sandsekkar, som vern i tilfelle dei skulle bli bomba. Foto: Vadim Ghirda / AP

I løpet av veka skal Zelenskyj også halde tale til nasjonalforsamlingane til Danmark, Nederland, Hellas og Australia.

– Det er viktig at desse talene ikkje berre blir haldne til politikarane, men også til samfunna, seier Zelenskyj i ein videotale måndag kveld.

– Framfor millionar av folk som vil lytte til Ukraina, og som er klare til å høyre for å hjelpe og gi støtte. Menneske som vi føler kjemper for vår felles fridom, seier han vidare.

Kreml: Ingen planar om å bruke atomvåpen

Russland har ingen planar om å bruke atomvåpen i krigen mot Ukraina. Det seier president Vladimir Putins talsperson Dmitrij Peskov, skriv NTB.

– Ingen tenker eingong tanken på å bruke atomvåpen, seier han i eit intervju med den amerikanske kringkastaren PBS.

– Vi er sikre på at alle måla for vår spesielle militæroperasjon i Ukraina kjem til å bli fullført. Det tvilar vi ikkje på.

Dmitrij Peskov seier eitkvart utfall av operasjonen ikkje er ein grunn til å bruke kjernefysiske våpen. Foto: Pontus Höök / NTB

Til CNN har Peskov tidlegare sagt at dei berre vil ta i bruk atomvåpen i samband med Ukraina-krigen, som dei kallar ein militæroperasjon, dersom landet opplever ein eksistensiell trussel.

Like etter at Russland invaderte Ukraina beordra Putin russiske styrker til å aktivere atomberedskapen. Putin har også åtvara land som blanda seg inn i konflikten om at dei vil oppleve «konsekvensar av ein type dei aldri har stått overfor før».