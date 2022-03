Russiske soldater fra Kirkenes-brigaden skal være drept i Ukraina

Mandag denne uken meldte det ukrainske forsvaret at den russiske oberstløytnanten Dmitrij Safronov var drept. Dette skal ha skjedd i forbindelse med harde kamper rundt Tsjuhujiv øst for Kharkiv.

Dmitrij Safronov var en av kommandørene i det russiske marineinfanteriet. Foto: Bilde tatt fra twitter

Safronov ledet soldater fra Russlands 61. marineinfanteriregiment. De er basert i garnisonsbyen Sputnik øst for Petsjengadalen, som ligger like ved grensen mot Norge i Sør-Varanger.

Regimentet bærer navnet «Kirkenes», til minne om den sovjetiske frigjøringen av Øst-Finnmark i 1944.

Det ukrainske nyhetsbyrået Ukrinform melder at også den 200. motoriserte infanteribrigaden har lidd store tap i forbindelse med kampene rundt Sumy og Kharkiv øst i Ukraina.

Denne avdelingen holder til enda nærmere grensen mot Norge, ikke langt fra klosteret i Petsjengadalen.

Det russiske marineinfanteriet i Petsjenga bærer navnet Kirkenes-brigaden. Foto: Wikepedia

Norske myndigheter bekrefter

En av avdelingene fra Petsjenga-brigaden skal være mer eller mindre utslettet i kampene mot de ukrainske styrkene.

Tapene til brigaden fra grenseområdet mot Norge er ikke bekreftet fra russisk hold.

Oberst Geir Hågen Karlsen bekrefter opplysningene om store tap for de russiske styrkene fra grenseområdet mot Norge. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Men oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høyskole sier til NRK at de har registrert det han beskriver som «betydelige tap» i de avdelingene som til vanlig holder til nær grensen mot Norge.

Tapene dreier seg både om døde og tilfangetatte soldater, men først og fremst i utstyr. Karlsen understreker at dette ikke er 100 prosent verifisert.

Finsk forsvarssjef bekrefter

Ifølge YLE bekreftet den finske forsvarssjefen Timo Kivinen tidligere denne uken at en betydelig del av de styrkene som til vanlig er i grenseområdene mot Norge og Finland, nå befinner seg i Ukraina.

General Timo Kivinen er finsk forsvarssjef. Foto: Kivinen Timo Pekka / Kivinen Timo Pekka

De store russiske tapene er ikke bekreftet fra russisk side, selv om det nå sirkulerer meldinger i sosiale medier om at mange soldater og offiserer vender tilbake i det som kalles Gods 200, likkister.

Den finske journalisten Jarmo Huhtanen følger nøye med på opplysningene som nå kommer fra krigsområdene i Ukraina. Han skriver at Petsjenga-brigaden har tapt noe av det mest moderne utstyret de har, beregnet for krig i arktiske områder.

Den finske journalisten Jarmo Huhtanen er en av dem som har samlet inn bilder av ødelagte stridsvogner fra Petsjenga-brigaden. Foto: Skjermdump fra Twitter

Den ukrainske journalisten og aktivisten Jurij Butusov skal selv ha sett de forlatte kjøretøyene og våpnene fra Petsjenga-brigaden.

Han skriver på sin Facebook-side at det av utstyret som er uskadd, nå er overført til bruk i den ukrainske hæren.

Den ukrainske journalisten Jurij Butusov på taket av det som skal være en Tunguska antiluftskytsvogn fra Petsjenga-brigaden. Foto: Jurij Butusov

Bilder som er lagt ut på Twitter skal vise utstyr, blant annet antiluftforsvarsskyts av typen 2K22M/M1 Tunguska, som har tilhørt den 200. motoriserte infanteribrigaden i Petsjenga.

Ofte brukt i krig

Det er ikke nytt at avdelinger i det russiske forsvaret fra grenseområdet mot Norge brukes i konflikter der Russland er involvert.

Soldater fra marineinfanteriet deltok i den andre tsjetsjenske krigen, der de led store tap mot de tsjetsjenske opprørerne.

Det står et stort minnesmerke over dem som falt i Tsjetsjenia like ved veien mellom Kirkenes og Murmansk.

Øst-Ukraina og Syria

Marineinfanteristene skal også ha deltatt i kampene øst i Ukraina i 2014. Deler av marineinfanteristene fra Petsjenga skal befinne seg på Krim, som Russland annekterte i 2014, ifølge nettstedet Dumskaja.

En soldat på vakt ved en beskyttet statue i Odesa i Ukraina 9. mars. Foto: Max Pshybyshevsky / AP

I 2016 var de med på gjenerobringen av den syriske byen Palmyra, noe som har vært mulig å dokumentere gjennom bilder som soldatene selv har lagt ut på sosiale medier.