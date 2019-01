Russisk UD: – Norge har fått rollen som lydig statist

– Rekrutteringsselskaper i USA forsøker å få tak i medarbeidere for å gjennomføre uvennlige aksjoner mot Russland fra norsk jord. Så banalt!

Den kraftige uttalelsen kommer fra Maria Zakharova. Hun er talskvinne for det russiske utenriksdepartementet.

Zakharova mener USA driver det hun kaller «antirussiske operasjoner» fra Norge. Talskvinnen legger ikke noe imellom når hun beskriver Norges rolle.

– Det offisielle Norge har fått rollen som en lydig statist, mener Zakharova.

Det russiske utenriksdepartementet viser til det amerikanske selskapet Mission Essential. Russerne hevder dette selskapet i en stillingsannonsen søker etter en amerikansk statsborger som snakker russisk.

Selskapet Mission Essential utfører etterretningsvirksomhet for ulike oppdragsgivere. Bildet er hentet fra bedriftens nettsider.

Ifølge russerne blir det stilt krav til at personen må være villig til å operere i ulike krigssoner.

Vedkommende må i tillegg utføre oppdrag i Norge.

– På internett har det blitt søkt etter en ekspert på oversettelse som kjenner til russisk og norsk språk, og som kan støtte amerikanske militæres spesielt hemmelige operasjoner i Norge, sier Zakharova.

Uttalelsen viser at russerne mener USA åpent forsøker å rekruttere etterretningspersonell for å ramme Russland.

Russland har over tid gitt uttrykk for kraftig misnøye med at USA har etablert et stadig tydeligere militært nærvær i Norge.

Rekrutterer til oppdrag i Norge

ABC Nyheter og Nettavisen har tidligere omtalt virksomheten til Mission Essential. Det private selskapet har gjort forsøk på å rekruttere personell til militærrelaterte oppdrag i Norge.

Mission Essential har sitt hovedkvarter i Ohio, USA. Annonsen er lagt ut på nettstedet LinkedIn.

I annonsen heter det at USAs militære styrker i Norge trenger en språkekspert som er god i norsk og russisk.

Jobben skal være å støtte hemmelige beredskapsoperasjoner i regi av amerikanske militære i Norge.

Den som ansettes må være forberedt på å jobbe under tøffe forhold, inkludert kampsoner, ifølge ABC Nyheter.

Tatt opp i Stortinget

Stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes fra Rødt tok opp saken i Stortinget 9. januar. I et spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ville Moxnes vite om norske myndigheter har oversikt over USAs militære og hemmelige tjenester i Norge.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes krevde svar på om norske myndigheter har oversikt over hva USA utfører av etterretningsvirksomhet mot Russland fra Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Han ønsket også svar på om regjeringen vet hva amerikanerne foretar seg overfor Russland fra norsk territorium.

Forsvarsministeren svarte at norske myndigheter ikke har oversikt over dialogen mellom amerikanske styrker i Norge og deres leverandører.

Rødt-lederen reagerte på statsrådens redegjørelse.

– Forsvarsministeren svarer overhodet ikke på hva disse amerikanske agentene skal gjøre i Norge, men annonsen tyder på at det vil være aktiviteter retta mot Russland fra norsk territorium.