Russisk offensiv i Øst-Ukraina

Ukrainske myndigheter bekrefter at russiske styrker har tatt Toshkivka, som ligger i fylket Luhansk, helt øst i Ukraina.

Det er i dette området kampene mellom russiske og ukrainske styrker har vært hardest de siste ukene. Russerne har angrepet med fly, rakettdrevne granater og artilleri, og guvernøren i Luhansk, Serhiy Gaidai, sier at situasjonen er «ekstremt vanskelig».

Russiske styrker inntar småbyen Toshkivka i Luhansk. Foto: Reuters / Reuters

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa i en tale til nasjonen mandag at han venter en opptrapping fra russisk side foran EU-toppmøtet torsdag og fredag. Det er ventet at toppmøtet vil gi Ukraina status som kandidatmedlem i unionen.

– Stille før stormen

Toshkivka ligger like sør for den strategisk viktige byen Sievjerodonetsk, som er hovedmålet for den russiske offensiven i området.

De russiske styrkene har nærmet seg byen noe de siste timene, opplyser Rodion Miroshnik, som er Moskva-ambassadør for den russiske «utbryterrepublikken» i Luhansk.

– Og i løpet av de neste timene vil det bli vesentlige endringer i det militære styrkeforholdet i området, sier han til meldingstjenesten Telegram.

Guvernøren i Luhansk, Serhiy Gaidai, sier at det i øyeblikket er rolig i området. Men han venter nye angrep fra de russiske styrkene:

– Det er stille før stormen, sier den ukrainske guvernøren.

President Zelenskyj gir en soldat en utmerkelse i Odesa-området, sør i Ukraina, lørdag 18.juni. Foto: HANDOUT / AFP

Viktig russisk mål

Helt siden begynnelsen av mai har de russiske styrkene prøvd å få kontroll over Sievjerodonetsk – en by med drøyt 100.000 innbyggere.

Det har vært harde gatekamper i byen, og de ukrainske styrkene har forskanset seg i et område rundt en stor kjemisk fabrikk. Ifølge ukrainske myndigheter blir deres styrker angrepet fra flere kanter, og kan være i ferd med å bli helt isolert.

Russland har satt inn store styrker for å få kontroll over byen, og de har ødelagt broene over elva Donets som renner gjennom området. Det kan gjøre det vanskelig for de ukrainske styrkene å få inn forsterkninger.

Ukrainske soldater forsvarer byen Sievjerodonetsk mot den russiske offensiven. Foto: STRINGER / Reuters

– Politisk viktig å ta byen

– Jeg venter at vi vil se mer av det vi har sett den siste tiden. At russerne vil fortsette å bruke mye artilleri, og at de vil prøve på en direkte erobring av Sievjerodonetsk, sier oberstløytnant Palle Ydstebø som er hovedlærer ved Krigsskolen.

I tillegg mener han de vil prøve å ta den viktige nabobyen Lysychansk. Vi kan vente oss ukrainske motangrep, både med artilleri og med infanteri støttet av panserstyrker.

– Hvilken betydning har Sievjerodonetsk for russerne?

– Den synes å være viktigere politisk enn militært. Om de tar byen er det vanskelig å bruke den som utgangspunkt for videre framrykning. Den viktigste rollen militært er å binde opp ukrainske styrker mens de prøver å ta resten av Luhansk fylke, sier Ydstebø.

Oberstløytnant Palle Ydstebø, hovedlærer ved Krigsskolen. Foto: Mathias Moene Rød / Mathias Moene Rød

Hva vil Russland?

– Hvilke krigsmål har egentlig Russland i Ukraina nå?



– På kort sikt å ta resten av Luhansk fylke og deretter antakelig Donetsk fylke. Jeg regner ikke med de har oppgitt det opprinnelige målet med å ta Kyiv og politisk kontroll over landet. Men det krever adskillig større styrker enn de de har nå - jeg vil tro minst det dobbelte, sier Ydstebø.



– Hvilken utvikling venter du i krigen på lengre sikt?



– En fortsatt kamp om det strategiske initiativet gjennom sommeren. Så vil den som er sterkest prøve å angripe videre. Det kan like godt være Ukraina som Russland, avhengig av hvor store styrker de klarer å holde i felten, og hvor god etterforsyning de har,

sier oberstløytnant Palle Ydstebø.