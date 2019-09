Russisk lakseoppdrett blant atomubåter og militærbaser: – Like god som norsk

– Laks og ørret som vi produserer her i Russland, er like god som den norske. Vår fisk er også fullt i stand til å konkurrere med det som produseres i vårt naboland, sier direktør Ilja Sosnov i Russian Aquaculture.

NRK besøker et ganske nytt oppdrettsanlegg ved utløpet av Murmanskfjorden.

MILITARISERT OMRÅDE: Oppdrettsanlegget ligger like ved Kildin-øya, der det tidligere var et sovjetisk militæranlegg. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

I fjordene på Kola-halvøya er det bygd flere andre anlegg, og en rekke nye er under planlegging. De russiske produsentene i nord håper at de om noen år skal kunne dekke en tredel av det russerne forbruker av laks og ørret.

Militære begrensinger

Det er ingen enkel sak å ta seg ut til dette oppdrettsanlegget, spesielt for utlendinger. Fra Murmansk by tar turen med båt tre timer, og området overvåkes nøye.

MÅ TILPASSE SEG: Noen av Russlands største og viktigste militære baser ligger på Kola-halvøya, og militær aktivitet kommer som regel foran oppdrettsnæringens interesser. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

På Kola-halvøya ligger noen av Russlands aller viktigste militære baser. Her er hjemmehavnene for de store atomubåtene som er utstyrt med langtrekkende raketter.

MILITÆRE INTERESSER FØRST: Direktør Ilja Sosnov i Russian Aquaculture sier til NRK at de russiske militære ikke alltid tenker mest på oppdrettsnæringens ønsker og behov. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

På vei ut fjorden passerte vi Severomorsk som er Nordflåtens hovedkvarter.

Der kunne vi se mange militære fartøyer, men fotoforbudet ble håndhevet strengt.

For dem som har ambisiøse planer for utviklingen av oppdrettsnæringen, er det ikke alltid like enkelt å ha militæret rett ved.

– De militære har sine oppgaver, og utviklingen av oppdrettsanlegg er ikke alltid prioritert hos dem. Vi er vant til det naboskapet og samarbeider konstruktivt, sier direktør Sosnov.

– Straffetiltak en fordel

Da Russland annekterte Krimhalvøya i 2014, innførte vestlige land straffetiltak. Russiske myndigheter svarte blant annet med å stanse den store importen av norsk laks og ørret.

BYGGER OPP BEDRIFT: Visedirektør Nikita Paderin i Russian Aquaculture sier det er en fordel at norsk oppdrettsfisk nå ikke konkurrerer på det russiske markedet, men at det ikke er avgjørende. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Det er nok bra for bedriftene som er i ferd med å bygge opp sin egen oppdrettsindustri i Russland.

– Ja, det er en fordel, men den er ikke så stor at den avgjør alt, for vi selger også fisken til internasjonale priser på verdensmarkedet, sier visedirektør Nikita Paderin i Russian Aquaculture, mens vi står ute på en oppdrettsmerde der 150.000 laks svømmer rundt.

Alt utstyret kommer fra Norge, det samme gjør foret og småfisken, eller smolten.

Må raskt til russiske storbyer

Selskapet som bygger ut oppdrettsanleggene på Kola-halvøya, har en produksjonsbedrift utenfor Murmansk.

VED BEDRIFTEN I MURMANSK: Oppdrettsørret skal slaktes og fraktes raskest mulig til St. Petersburg. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Den dagen vi er på besøk, slaktes det ørret som skal til St. Petersburg.

– Vi har et produkt av høy klasse, og nå planlegger vi å begynne med eksport, sier produksjonsleder Viktor Davydov.

MANGE I SVING: Nå renses fisken for hånd, men snart blir produksjonen automatisert. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Ledelsen mener at nærheten til markedet er deres viktigste fortrinn. De sier at de alltid vil få fisken raskere fram enn det norske bedrifter vil være i stand til, dersom straffetiltakene en gang opphører.

Storby uten fersk fisk

De siste årene har det vært svært vanskelig å få tak i fersk fisk i Murmansk, selv om byen er hjemmehavn for en stor fiskeflåte.

LANGE KØER: Fiskemarkedet i Murmansk på lørdager er svært populært, her går det unna fire tonn fersk fisk på en dag. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Noe av forklaringen er at russiske trålere leverer fisken i Norge, der prisene er bedre og byråkratiet langt mindre.

Men nå har de lokale myndighetene tatt grep, og sørget for fiskemarked hver lørdag med reduserte priser.

Det er lange køer og stort sett fornøyde kunder. Noen av dem husker at det tidligere var mulig å kjøpe norsk oppdrettsfisk.

De mener at den russiske ørreten som selges nå ikke er dårligere.

INGEN FORSKJELL: Ludmila Bondareva mener at den russiske ørreten som er å få kjøpt nå, er like god som den norske var tidligere. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

– Jeg finner ingen forskjell, begge er like gode. Ørreten salter jeg og bruker til smørbrød, forteller Ludmila Bondareva.

De som oppdretter fisk i Russland nå, vet godt at markedet og potensialet er kjempestort.

For russere flest kan ikke tenke seg et festlig bord uten laks, ørret og rød kaviar.