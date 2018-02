Russisk atomvåpenekspert: – for mye skarp retorikk

Den pensjonerte generalen Vladimir Dvorkin har hele livet jobbet med masseødeleggelsesvåpen. Først deltok han i arbeidet med å utvikle de første sovjetiske atomvåpnene, som kunne skytes ut fra undervannsbåter.

Dette sikret andreslagsevnen til Sovjetunionen, og dermed en troverdig avskrekking, i tilfelle «hauker» i USA skulle finne på å angripe først.

SLBM: «Sea launched ballistic missile», er en rakett som kan bli skutt ut av en ubåt som gjemmer seg i verdenshavene. Dette gjør den svært vanskelig å oppdage og å slå ut, slik at man sikrer seg en troverdig andreslagsevne. Ved utvikling av taktiske raketter av denne typen, så frykter ekspertene at det blir en lavere terskel for å ta dem i bruk. Dette er en rakett som blir skutt ut av en russisk ubåt i september 2017. Foto: HANDOUT / AFP

Med denne erfaringen er han veldig klar over hvilke fare atomvåpen er for menneskenes eksistens.

Og han deltok senere i arbeidet med å formulere sovjetiske, og senere russiske forhandlingsposisjoner, da de store nedrustningsavtalene ble meislet ut.

Nå er han bekymret.

– For mye skarp retorikk rundt atomvåpen

I forbindelse med den russiske annekteringen av den ukrainske Krimhalvøyen, ble atomvåpen satt i alarmberedskap. Og igjen ble det brukt et språk de fleste trodde hørte fortiden og den kalde krigen til.

Samtidig fortsetter både USA og Russland utviklingen av nye våpen.

NY ATOMVÅPENSTRATEGI: Forrige uke kom USA med nye planer om å satse på taktiske atomvåpen. Reaksjonen lot ikke vente på seg i Kina og Russland. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Det amerikanske forsvarsdepartementet sa før helgen at det er nødvendig å utvikle et arsenal av såkalte taktiske atomvåpen, som svar på russernes program for samme type våpen.

Dette liker general Dvorkin dårlig. Han har en bekymret rynke over ansiktet når han snakker med NRK ved kontorpulten sin i Carnegie-instituttets lokaler i Moskva.

– Det er for mye skarp retorikk omkring atomvåpen. Vi har akkurat fått den nye amerikanske atomvåpen-doktrinen, som har skapt negative reaksjoner her i Russland. Man mener dette kan være starten på et nytt atomvåpenkappløp, sier Dvorkin til NRK.

VIL FORSVARE LANDET: – Ettergivenhet er en invitasjon til aggresjon og provokasjoner, sier Trump.

– Nedrustningsavtalene virker

Dvorkin håper likevel at det er forhandlinger og dialog som vil vinne frem til slutt.

Russland og USA har helt fram til i dag holdt seg til avtalen om en kraftig reduksjon i tallet på atomstridshoder, som presidentene Dmitrij Medvedev og Barack Obama undertegnet i 2010.

VLADIMIR PUTIN: Russlands president inspiserer en atomubåt i 2004. Foto: AP

– Hvert eneste år så drar russere og amerikanere 18 ganger på inspeksjoner til hverandre. De inspiserer flybaser, undervannsbåter, og utskytningssteder for mobile og stasjonære raketter. De utveksler informasjon og data.

– Og tenk at dette har pågått i mange år. Og man har ikke hatt noe å klage på overfor hverandre når det gjelder å oppfylle denne avtalen. Jeg mener det forteller hvor viktig denne avtalen er, ikke minst i akkurat nå, sier Dvorkin.

Moskovittene ikke redde for et nytt våpenkappløp

NRKs korrespondent spurte folk på gaten i Moskva om de var bekymret for et nytt våpenkappløp. Det er de ikke.

– Nei, jeg er ikke redd. Vi russere er ikke redd for noe som helst.

Mener du at det bare er ord det som er sagt så langt?

– Ja, dette er et forsøk på å skremme oss, men vi lar oss ikke skremme, sier Alla Lubinova til NRK.