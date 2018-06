Robert De Niro: – Faen ta Trump

– Jeg vil bare si én ting. Faen ta Trump, sa den populære skuespilleren og filmregissøren fra scenen søndag kveld lokal tid

Etterpå rakk De Niro armene i været og mottok stående applaus fra publikum i salen i over et halvt minutt.

Uttalelsen ble sensurert av TV-kanalen CBS, som sendte den 72. utgaven av Tony Awards. De Niro skulle kort introdusere en opptreden av Bruce Springsteen da han så sitt snitt til å uttrykke misnøye med presidenten.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Da Springsteen kom på scenen, fortsatte de Niro:

– I disse farefulle tidene, kjemper du alltid for sannheten og for gjennomsiktighet og integritet hos myndighetene. Å, som vi trenger det nå!

Deretter reiste publikum seg igjen og klappet for skuespilleren. .

Til tross for at sendingen ble stille for veldig mange i noen sekunder etter utblåsningen, skal seere i Australia ha fått lyden hele tiden.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Twitter-kok etter utblåsningen

Mens mange hyllet de Niro for det han sa, har enkelte spurt på Twitter hvordan han tør å være så respektløs overfor presidenten. Andre kaller ham en tulling.

Flere kommentatorer tok også til Twitter etter De Niros utblåsning. Noen mente De Niros popularitet er stigende i Canada.

Donald Trump skjelte nylig ut den canadiske statsministeren Justin Trudeau, og kalte ham «svak og uærlig».

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ikke første gang

Det er slett ikke første gang den kjente skuespilleren har uttalt seg i krasse ordelag om president Donald Trump. Tidligere var han ikke blant dem som uttalte seg hyppig om politisk ståsted eller personlige meninger, men har i en tid vært en knallhard kritiker av Trump..

Sist uke på en seremoni under American Writer Award gikk de Niro til verbalt angrep på presidenten.

– Landet vårt ledes av en president som tror han kan lage sine egne sannheter. Det har vi bare et ord for; «bullshit», eller tull.

– Så hva med sannheten? Hva betyr sannheten i dag i det hele tatt? Jeg mener, hvis du er Donald Trump, så betyr den ingenting, sa de Niro.

Teaterstykket «Harry Potter and the Cursed Child» og musikalen «The Band's Visit» ble de to store vinnerne under Tony-utdelingen, med henholdsvis ti og elleve priser.