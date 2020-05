Lauger er kritisert for at han ikke fortalte om møter han har hatt med FIFA-president Gianni Infantino. Møtene fant sted mens påtalemyndigheten gransket korrupsjon i FIFA.

Fotballens verdensorganisasjon har sitt hovedkvarter i Zürich i Sveits.

Riksadvokaten blir kritisert for at han har forkludret granskingen og ikke forstått at hans opptreden var problematisk.

To av dem som kjempet for fotball-VM til Tyskland var Franz Beckenbauer (tv) og Fedor Radmann, her på en pressekonferanse i 2006 Foto: OLIVIER MORIN

– Ved flere tilfeller fortalte han ikke sannheten. Han opptrådte illojalt. Brøt med retningslinjene ved riksadvokatens kontor. Han forhindret etterforskning, står det i kjennelsen fra et overvåkningsorgan.

Trekk i lønna

Dette kontrollorganet førte en disiplinærsak mot Lauber i fjor. Som straff inndro de åtte prosent av hans lønn på 300.000 sveitserfranc (3 millioner kroner) i ett år. Det skriver nettavisen Swissinfo.

På tross av dette gjenvalgte parlamentet Lauber som riksadvokat for en tredje embetsperiode i september i fjor.

Men det skjedde med knapt flertall.

Riksrettsprosessen blir annonsert av Justiskomiteens leder Andrea Caroni i det sveitsiske parlamentet Foto: ARND WIEGMANN / Reuters

Kan bli den første i historien

Nå har justiskomiteen i det sveitsiske parlamentet tatt opp saken. De beskylder riksadvokaten for «alvorlig tjenesteforsømmelse».

De vedtok onsdag med 13 mot 4 stemmer å starte en riksrettsprosess mot Lauger. Dersom begge kammer i parlamentet i sitt plenumsmøte finner ham skyldig, mister han jobben.

Det blir i så fall den første føderale tjenestemann som blir fradømt sin stilling siden det moderne Sveits ble etablert som stat i 1848.

Tyske fotballedere ble beskyldt for smøring da landet fikk VM i 2006 i hard konkurranse med Sør-Afrika.