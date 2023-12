Nikki Haley ligger langt bak Trump på meningsmålingene. Men hun er blitt hans klareste utfordrer når det bare er seks uker igjen til nominasjonsvalgene i USA starter.

I nattens fjerde debatt, der Trump igjen unnlot å møte opp, fikk Haley gjennomgå.

Nikki Haley fikk kritikk for å være tett på næringslivets interesser. Hun svarte at motstanderne bare er misunnelige fordi hun får oppmerksomhet fra økonomiske bidragsytere. Foto: AFP

De to utfordrerne til høyre for henne, Ron DeSantis og Vivek Ramaswamy, beskyldte henne for å være i lomma på store selskaper.

Ramaswamy hevdet at hun ikke kan plassere flere land på kartet slik hans treåring kan.

Men da kom fjerdemann i debatten Chris Christie Haley til unnsetning.

Chris Christie, Nikki Haley, Ron DeSantis og Vivek Ramaswamy møtes til debatt for fjerde gang. Foto: AFP

– Vi kan være uenige i mange saker, men hun er en smart, intellektuell kvinne, sa Christie, som flere ganger forsvarte Haley.

Disse fire var med i den fjerde debatten Ekspander/minimer faktaboks Nikki Haley (51) : Tidligere FN-ambassadør under Trump og guvernør i Sør-Carolina

: Tidligere FN-ambassadør under Trump og guvernør i Sør-Carolina Ron DeSantis (45) : Florida-guvernør og antatt nummer to etter Trump.

: Florida-guvernør og antatt nummer to etter Trump. Vivek Ramaswamy (38) : Gründer og politisk nykommer.

: Gründer og politisk nykommer. Chris Christie (61): Tidligere guvernør i New Jersey og en kort periode i 2016 leder for Trumps overgangsteam. For å kvalifisere seg til denne fjerden runden, må kandidatene ha en oppslutning på seks prosent i to nasjonale målinger som det republikanske partiet (RNC) har godkjent. I tillegg må¨kandidatene ha fått pengegaver fra 80.000 forskjellige personer, og det må være minst 200 donorer i minst 20 forskjellige delstater. Kilde: AP, Axios

De to står lengst til venstre av de fem gjenværende presidentkandidatene på republikanske side, og de sloss om mange av de samme velgerne.

Vivek Ramaswamy dro opp et ark for å visualisere hva han mener om Nikki Haleys koblinger til næringslivet. Foto: Reuters

Christie sa etter debatten at han håper Haley ikke blir president, men at han mener det er riktig at han forsvarer henne.

Trump som Voldemort

Christie var også, som i tidligere debatter, den eneste som virkelig våget å angripe Donald Trump.

Han sier han deltar i nominasjonskampen fordi det er hans jobb å gjøre nettopp det.

Chris Christie sier at Donald Trumps oppførsel er uakseptabel. Trumps tidligere allierte hevder den tidligere presidenten ikke bryr seg om annet enn seg selv. Foto: Reuters

Den tidligere guvernøren i New Jersey kalte Trump en diktator og en bølle, og mente motkandidatene er livredde den tidligere presidenten.

– Den femte fyren, som ikke våger å møte opp, ligger langt foran oss fire på målingene. De tre andre her konkurrerer liksom med Voldemort. Ham de ikke våger å nevne med navn, sa Christie.

Voldemort er den onde i Harry Potter-bøkene.

Donald Trump har ikke tapt oppslutning på å styre unna de republikanske TV-debattene. Foto: AP

Ron DeSantis valgte bare å beskrive Trump som for gammel da han ble spurt om å ta avstand fra ham.

– Det er ingen jobb for dem som er over 80. Vi trenger noen yngre, sa DeSantis.

Nikki Haley unngikk også å kritisere Trump i for harde ordelag. Trolig i frykt for å skremme bort de mange velgerne som liker ham.

Fløyer i det republikanske partiet prøver å bygge et alternativ til Donald Trump. Den fjerde TV-overførte debatten ble holdt på Universitetet i Tuscaloosa. Foto: AFP

Hun har kritisert Trump tydeligere i tidligere debatter, men sa i natt at hun ikke stod for kaos eller hevn.

Diktator-Donald

Donald Trump har meldt seg helt ut av debattene. Vanligvis er disse en sentral del av den demokratiske prosessen med å velge presidentkandidater i USA.

I stedet stiller Trump i egne TV-intervjuer, som tirsdag hos Sean Hannity i Fox News

Der sa Trump at han ikke ville misbruke makt, eller være diktator om han blir president igjen, «bortsett fra på dag 1 i Det hvite hus.»

En 900 sider lang plan, kalt «Prosjekt 2025», får mye oppmerksomhet i amerikanske medier. Den er utarbeidet av tankesmier på høyresida, med The Heritage Foundation i spissen.

Planen beskriver i detalj hvordan en mulig ny Trump-administrasjon kan fjerne byråkrater og erstatte dem med lojale tilhengere.

Dokumentet inneholder også forslag til presidentordre som for eksempel setter inn militæret mot USAs egne borgere, om det skulle være behov for å stanse demonstrasjoner.

Biden advarer

President Joe Bidens valgkampanje har tatt fatt i Trumps diktator-uttalelse og sagt at velgerne bør tro på det Trump sier.

President Biden sa under en pengeinnsamling i Boston denne uka at han kanskje ikke ville ha stilt i 2024, hadde det ikke vært for Trump.

USAs president Joe Biden fortalte pengegivere at han ikke er sikker på om han hadde forsøkt å bli gjenvalgt hvis det ikke var for at den sannsynlige motstanderen er Donald Trump. Senere på kvelden gjorde han det klart at han stiller til gjenvalg uansett. Foto: AP

Biden anklager Trump for å ville knuse demokratiet.

Trump har sagt at han vil bruke Justisdepartementet til å etterforske Biden, og andre politiske motstandere, som et svar på rettsprosessene han selv er oppe i.

Biden er imidlertid svekket, og har lavere oppslutning etter at krigen i Israel startet.

Flere meningsmålinger den siste måneden viser at Trump ville ha vunnet over Biden om det var valg i dag.

De viser også at Nikki Haley og Ron DeSantis ligger bedre an enn Biden.

De fire republikanske utfordrerne har til sammen mindre støtte enn Trump, viser gjennomsnittet av målinger hos RealClearPolitics.

Ron DeSantis sier at 2024 er året republikanerne har mulighet til å velge en kandidat som kan sitte i to perioder som president.

Ron DeSantis er lei av målinger og mener tallene tar feil gang på gang. Han trekker fram mellomvalget i 2022 da det var ventet en rød valgbølge, som aldri kom. Foto: Reuters

DeSantis ligger fortsatt på andreplass i flere delstater, men har ikke klart å få det gjennombruddet mot Trump mange hadde spådd.

Haley får støtte

Nikki Haley har fått vind i seilene. Mektige pengegivere, som Koch-brødrene, har stilt seg bak henne.

Deres konservative politiske nettverk, Americans for Prosperity, lover å mobilisere og betale for annonser slik at hun slår Donald Trump i primærvalgene.

Men i Kongressen har Haley foreløpig bare en folkevalgt i ryggen, mens nærmere 100 har stilt seg bak Trumps kandidatur.

Trump vil ikke ha flere debatter

Tidligere president Donald Trump har holdt seg borte fra alle de republikanske presidentdebattene. Han har uttrykt at det er bortkastet tid.

Mens rivalene stod på debattscenen i sørstatsbyen Tuscaloosa i Alabama, deltok Trump på en pengeinnsamling i Florida.

Trump mener det republikanske partiets nasjonale komité (RNC), som samler inn penger og koordinerer valgkampanjer, bør slette sluttstrek for debattene.

Donald Trump signerer magasiner og hodeplagg under valgkampmøter. Dette bildet ble tatt 18. november i Fort Dodge, Iowa. Foto: AFP

RNC bør heller konsentrere seg om å slå president Joe Biden, sier Trump.

Onsdagens debatt er den siste planlagte presidentdebatten før velgerne i Iowa starter nominasjonskampen 15. januar.