Republikanere advarte mot Trump

At en mann som tidligere var republikansk guvernør i Ohio advarer mot en sittende republikansk president, er oppsiktsvekkende. Eller rettere sagt: Det var oppsiktsvekkende første gangen John Kasich gjorde det.

Mannen som ikke nådde opp under det republikanske primærvalget i 2016 har gjentatte ganger kritisert han som vant: Donald Trump.

At Kasich nå gjør det på Demokratens landsmøte, er et nytt skritt videre.

– At John Kasich gjør det på Demokratenes landsmøte er ikke noe annet enn utenkelig, dersom det hadde vært for noen år siden, skriver Reuters i en kommentarartikkel.

Republikaneren John Kasich talte på Demokratene sitt landsmøte, og brukte taletida på å lange ut mot president Donald Trump.

– USA er ved et veiskille. Vi ble dratt ut på feil vei av en president som har satt oss opp mot hverandre, sa John Kasich i en videotale på det digitale landsmøtet.

Reuters mener talen til Kasich og de andre republikanerne var en invitasjon til moderate om å forlate partiet og slutte rekkene rundt kandidaten fra Demokratene, Joe Biden.

– Uenig med Biden

– Ja, jeg og Joe Biden er uenig om veldig mye, men det er greit, fordi det er Amerika, sa Kasich.

– Når vi ser alt det som skjer i landet vårt nå, så er det klart at ingen har alle svarene. Det vi helt sikkert vet, er at vi kan gjøre det bedre enn det vi gjør nå. Jeg vet at Joe Biden med sin erfaring, visdom og anstendighet kan føre oss sammen og hjelpe oss til å finne en bedre vei, sa Kasich.

STØTTET JOE BIDEN. Stillbilde fra videoen til den tidligere republikanske guvernøren i New Jersey, Christine Whitman. Foto: AP

Flere republikanere

I løpet av den første dagen var det fire republikanere som talte under Demokratens landsmøte. På grunn av pandemien, kommer ikke talene på en scene som vanlig, men som videoer.

Den første videoen var fra den tidligere republikanske guvernøren i delstaten New Jersey, Christine Whitman.

– Dette handler ikke om republikanere eller demokrater. Det handler om en person, sa Whitman.

– En person som er anstendig nok, stabil nok og sterk nok til å få økonomien på sporet igjen, en person som kan samarbeide med alle for å få ting gjort. Donald Trump er ikke den personen. Joe Biden er den personen, sa Whitman.