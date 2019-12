Rekordmange klimakatastrofer i 2019

En ny rapport fra den britiske, tverrkirkelige bistandsorganisasjonen Christian Aid har identifisert de 15 største naturkatastrofene i 2019.

Klimaforskere knytter alle sammen opp mot menneskeskapte klimaendringer. Katastrofene på listen er de som har kostet flest menneskeliv og gjort størst skade.

To katastrofer skiller seg ut fordi de kostet så ekstremt mange flere liv enn de andre.

Flommene nord i India og Bangladesh tok livet av 1900 mennesker, mens syklonen Idai raserte bygninger og førte til flom og skred som tok livet av 1300 mennesker i Mosambik, Zimbabwe og Malawi.

Ødelagte hus i Beira i Mosambik etter syklonen 17. mars 2019. 1300 mennesker omkom som følge av stormen som rammet Zimbabwe, Malawi og Mosambik. Foto: Social Media / CARE INTERNATIONAL/JOSH ESTEY

– Det mest tragiske med klimaendringene er at de rammer de fattigste og mest sårbare hardest, på tross av at det er vi som har gjort minst for å forårsake dem, kommenterer Adelle Thomas, direktør ved The Climate Change Research Centre ved universitetet på Bahamas og en av hovedforfatterne av FNs klimapanels sjette rapport.

Naturlig nok er det orkanen Dorian, som parkerte seg over Bahamas i 40 timer i september og tok livet av 673 mennesker, som har gjort størst inntrykk på Thomas.

– Orkanen Dorian var uheldigvis ingen isolert hendelse. En rekke orkaner de siste årene har resultert i ødeleggelser uten sidestykke over hele Karibia.

Ekstreme ødeleggelser

Hver av naturkatastrofene i Christian Aids rapport har kostet minst 1 milliard dollar i tapte verdier. Sju av dem kostet hver mer enn 10 milliarder dollar. Men beregningene av tap er undervurderte, fordi de kun lister forsikrede verdier, og ikke teller uforsikrede verdier eller tapt produktivitet.

Mens de fattigste landene tapte flest menneskeliv, var det rike land som Japan og USA som fikk de største materielle tapene.

Tyfonen Hagibis kostet Japan 15 milliarder dollar, og flommene i Midtvesten i USA kostet 12,5 milliarder. Aller mest har California tapt – verdier for 25 milliarder dollar ble ødelagt i de mange skobrannene som herjet den amerikanske delstaten.

Dette er de 15 verste klimakatastrofene i 2019 Ekspandér faktaboks Flommene i Argentina og Uruguay tvang 11.000 mennesker fra sine hjem. Innen midten av januar fikk regionen fem ganger mer regn enn det som er vanlig. Fem mennesker omkom og vannet ødela verdier for 2,5 milliarder dollar. Queensland i Australia fikk mer regn enn det som noen gang er målt siden målingene startet i 1888. Tre mennesker mistet livet, i tillegg til 600.000 kyr. Flommene kostet regionen 1,9 milliarder dollar. 3.300 hjem ble ødelagt. Stormen Eberhard feide over Storbritannia, Belgia, Nedeland, Tyskland, Polen, Tsjekkia og Ukraina i mars. Fire mennesker mistet livet og verdier for 1,7 milliarder doller gikk tapt. Vind, regn og jordskred fra syklonen Idai tok livet av 1300 mennesker i Zimbabwe, Mosambik and Malawi i mars. Syklonen er en av de dødeligste noen gang registrert og ødela verdier for 2 milliarder dollar. 2,2 millioner mennesker ble rammet og kornproduksjonen ble også sterkt svekket. Enorme mengder regn kombinert med mer snøsmelting på grunn av høyere temperaturer førte til ødeleggende flommer i Midtvesten og sør i USA i mars. Kornhøsten ble mange steder ødelagt, og verdier for 12,5 milliarder dollar gikk tapt. Mens tre personer omkom. Ekstremregn førte til flom i Iran. i mars og april, noe som førte til jordskred mange steder. 78 mennesker omkom og to millioner mennesker trengte humanitær bistand. Verdier for 8,3 milliarder dollar gikk tapt: 314 broer, 179.000 hus og én million hektar jordbruksarealer ble ødelagt. Syklonen Fani rammet India og Bangladesh i mai og var den sterkeste målt på over 20 år. Stormen første til kraftig regn og flom som tok livet av minst 89 mennesker. Mer enn 3,9 millioner mistet hjemmene sine og 140.000 hektar landbruksjord ble ødelagt. Skadene har kostet minst 8,1 milliarder dollar. Også i november, slo også syklonen Matmo til mot begge landene, og tok livet av 39 mennesker, og ødela verdier for minst 3,4 milliarder dollar. Kina fikk mer regn gjennom sommeren enn på 60 år. Sør og øst i landet førte flom til at 300 mennesker omkom. 4,5 millioner mennesker ble rammet, 3,7 millioner hektar landbruksjord og 200.000 hus ble ødelagt, til en verdi av 12 milliarder dollar. Det nordlige India, sammen med Bangladesh og Nepal ble rammet av uvanlig sterkt monsoonregn, som førte til flom i juni-oktober. Nærmere 1900 mennesker omkom bare i India, og mer enn tre millioner mennesker mistet hjemme sine. Ødeleggelsene er beregnet å koste 10 milliarder dollar. Tyfonen Lekima rammet Kina i august og førte med seg jordskred og flom. Bare fire stormer siden 1949 har vært kraftigere i Kina. 101 mennesker mistet livet, to millioner ble evakuert og 13.000 hjem ødelagt. Det hele kostet Kina 10 milliarder dollar. To uvanlig sterke tyfoner, Faxai og Hagibis, rammet Japan i september og oktober. Til sammen omkom 101 mennesker i de to stormene og verdier for mer enn 20 milliarder dollar gikk tapt. Orkanen Dorian er den nest sterkeste noen gang målt i Atlanteren. Særlig Bahamas fikk gjennomgå, da orkanen stanset over øya i 40 timer. Verdier tilsvarende en firedel av landets BNP gikk tapt og 70 prosent av husene ble oversvømt. Stormen gjorde omfattende ødeleggelser i Nord-Amerika, fra Bahamas til Canada, og tok livet av 673 mennesker, og kostet minst 11,4 milliarder dollar til sammen. Rekordstore mengder regn over Spania førte til store flommer i september. I Valencia falt like mye regn i løpet av en dag som vanligvis faller i løpet av et år. Sju mennesker omkom i flommene som kostet Spania 2,4 milliarder dollar. Den tropiske stormen Imelda rammet Texas i september. Stormen er den femte våteste syklonen i USAs historie, og kommer kun to år etter den våteste noensinne i USA noensinne, nemlig orkanen Harvey. Fem mennesker mistet livet og ødeleggelsene beløp seg til 8 milliarder dollar. Skogbrannene i California, som startet i oktober, gjorde desidert størst materielle skader av alle naturkatastrofene i 2019. Tapene er estimert til 25 milliarder doller. Minst tre mennesker mistet livet. Kilde: Christian Aid

Professor i global miljøpolitikk, Doreen Stabinsky ved College of the Atlantic, mener rapporten er en viktig advarsel om de betydelige menneskelige og økonomiske kostnadene som bare kommer til å øke hvis vi ikke slutter med fossile brensler.

– Det er ikke rart at ungdom verden over tar til gatene og krever at vi lager en bedre fremtid, der vi gjør akutte tiltak for å stoppe utslippene som fører til disse ødeleggende katastrofene.

Orkanen Dorian stod over Bahamas i nesten 40 timer i september. 673 mennesker omkom i stormen, mens verdier for 11,4 milliarder dollar gikk tapt. Foto: Marco Bello

Skyldes klimaendringer

Klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Rasmus Benestad, samtykker i konklusjonen i rapporten, som peker på menneskeskapte klimaendringer som medvirkende årsak til det dramatiske væråret 2019.

– Ja, i 2019 har vi sett spesielt dramatiske naturkatastrofer og dårlig vær sammenlignet med tidligere år. Rapporten til Christian Aid er en nyttig oversikt for å forstå rekkevidden av dem, sier Benestad til NRK.

Benestad forklarer at det er både kjente fysiske årsaker og statistiske bevis for at været blir mer ekstremt på grunn av drivhusgassene vi slipper ut. En sterkere drivhuseffekt fører til høyere temperatur, som fører til mer fordampning, som fører til endringer i vannets kretsløp.

– Vi ser at mengden vanndamp i atmosfæren er noenlunde stabilt, og det betyr at det også må regne mer når fordampningen øker. Vi ser også tendenser til at det regner over et mindre område på kloden. Det betyr at der det regner er regnet enda mer intenst.

Dajing i Kina lå under vann etter at tyfonen Lekima rammet landet i august. 101 mennesker mistet livet i uværet. Foto: China Stringer Network / Reuters

Benestad ser bevisene i de statistiske målingene – flere nye rekordhøye temperaturer og nedbørsmengder enn vi kunne forvente dersom klimaet hadde vært stabilt.

– Når vi ser på hele kloden og på mange ulike måledata, ser vi et nytt mønster som blir synlig i jordens værstatistikk. Det er dette som er klimaendringene.

Benestad synes det er viktig å legge til at værvarslingene har blitt så gode nå at det heldigvis ikke er så mange som blir drept av uvær som det ellers ville blitt.