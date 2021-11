Regjeringskrise i Sverige

Miljøpartiet nekter å godta at Sverigedemokraterna får påvirkning på statsbudsjettet.

Nå trekker de seg fra regjeringen.

– Det er første budsjett som forhandles frem av et høyrekstremt parti. Det er noe vi dypt beklager, sier talsperson for Miljöpartiet Per Bolun på en pressekonferanse onsdag kveld.

Bolund var helt til partiet hans trakk seg miljø- og klimaminister.

Milijøpartiet blir spurt om det er klimat eller SDs budsjettgjennomslag som er mest alvorlig for partiet.

– Selvsagt er det begge deler. Det er ikke en politikk som vå står for og som vi er villige til å akseptere. Vi trenger forutsetninger i vår politikk. Vi sitter ikke i regjeringen bare for å regjere, sier Bolund.

På spørsmål om det ikke hadde vært klokt å vente med å trekke seg svarer Bolund.

– Vi ser ikke forutsetninger for å gjennomføre den grønne politikken som vi har lovet våre velgere.

Magadalen Andersson har ennå ikke kommentert regjeringskrisen.