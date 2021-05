– Jeg har ikke nødvendigvis noen innvendinger mot arbeidet til vestlige lands etterretningstjenester, men at de vender seg mot seg selv. Det er absurd, sier Peer Steinbrück, til den tyske kringkasteren WDR.

Den tidligere opposisjonslederen og finansministeren for Tyskland kaller det en «skandale» at han skal ha blitt overvåket av amerikansk etterretning.

Det skal ha skjedd gjennom et dansk-amerikansk samarbeid om tapping av fiberkabler, ifølge kilder til Danmarks Radio (DR).

– Hva ville de finne ut? Jeg spør meg selv om ressursene de har brukt er helt uproporsjonale til det de kunne få ut av det.

Steinbrück er en av tre politikere som skal ha blitt utsatt for målrettet spionasje av USA der identiteten til spionasjemålene er kjent. Det fremkommer av en intern undersøkelse i den danske etterretningstjenesten, ifølge DR.

De to andre er den tyske forbundskansleren Angela Merkel og den tidligere utenriksministeren Frank-Walter Steinmeier.

Norske politikere skal ha blitt overvåket

NRK omtaler den danske allmennkringkasterens funn som et ledd i et internasjonalt samarbeid med Danmarks Radio, SVT, NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung og Le Monde.

Til Danmarks Radio oppgir kilder at USA har drevet målrettet spionasje mot høytstående politikere og embetsfolk i Norge, Sverige, Tyskland og Frankrike. Hvilke konkrete politikere fra Norge som skal ha stått på overvåkningslistene er ikke kjent.

Overvåkningen skal ha funnet sted i 2012 og 2014, ifølge DR.

– Hvis dette er riktig er det et dypt, alvorlig og urovekkende tillitsbrudd. Det er helt nødvendig å få kortene på bordet, sier Audun Lysbakken (SV), som er medlem av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, til NRK.

Den danske etterretningstjenesten og NSA har blitt forelagt de nye opplysningene til Danmarks Radio, men vil ikke svare på dem.

Peer Steinbrück og Barack Obama under et møte i Berlin den 19. juni 2013. I dette møtet skal den tyske kanslerkandidaten ha tatt opp overvåking, uten at han følte han fikk noe svar fra Obama. Foto: Hannibal Hanschke / Ap/NTB

Konfronterte Obama i 2013: – Var som å gripe etter et såpestykke

I 2013 avdekket Snowden-dokumentene at den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA også spionerte på USAs allierte. Blant annet avdekket Der Spiegel at USA skulle ha spionert på Angela Merkels mobiltelefon i mer enn ti år.

Saken fikk stor internasjonal oppmerksomhet, noe som førte til at daværende USA-president Barack Obama lovet å ikke spionere på ledere i allierte land.

Peer Steinbrück stilte i 2013 som Arbeiderpartiets (SPD) kandidat til forbundskansler. I et møte med Obama konfronterte Steinbrück USAs president.

– Den gangen gikk han ikke inn på mine spørsmål, som jeg var nødt til å stille fordi saken var viktig i Tyskland. Det var som å gripe etter et stykke såpe, sier Steinbrück til WDR.

Steinbrück visste den gang ingenting om at han selv kan ha vært et spionasjemål for den amerikanske etterretningstjenesten NSA.

– Hvordan vurderer du det at du ble holdt øye med av en nærstående etterretningstjeneste?

– Politisk betrakter jeg det som en skandale, svarer den tidligere finansministeren.

Nye opplysninger også for Merkel og Steinmeier

Også forbundskansler Angela Merkel og tidligere utenriksminister Frank-Walter Steinmeier har blitt spurt om de nye kildekopplysningene.

Begge to opplyser at de ikke visste noe om dette før journalister tok kontakt.

Frank-Walter Steinmeier sier i et skriftlig svar at han «ikke har noen kjennskap eller minne» av at han kan ha vært overvåket via den danske etterretningstjenesten.



Angela Merkel opplyser at hun fikk vite om opplysningnee da journalister tok kontakt. Foto: Markus Schreiber / AP/NTB

Angela Merkels skriver via sin talsperson at hun ikke visste om avlytting via Danmark, og at «informasjonen ble kjent for henne gjennom henvendelsen» fra journalister. Talspersonen legger til at Merkels kommentar ikke er noen bekreftelse på om opplysningene er korrekte eller ikke.

Det dansk-amerikanske spionsamarbeidet granskes nå av en uavhengig kommisjon i Danmark. Det er ventet at kommisjonen avslutter sitt arbeid i høst.

Den danske forsvarsministeren Trine Bramsen svarer dette om de nye opplysningene fra Danmarks Radio:

«Som dere kjenner til, kan regjeringen ikke gå inn i spekulasjoner om eventuelle etterretningsmessige forhold fra pressen eller andre. Etterretningsmessige forhold drøftes i de relevante utvalgt i Folketinget.»

«Jeg kan på generelt grunnlag si at regjeringen har samme holdning som den forrige statsministeren ga uttrykk for i 2013 og 2014 – systematisk avlytting av nære allierte er uakseptabelt. Det antar jeg at skiftende regjeringer er og vil være enige i.»

