Redningsaksjon om bord på passasjerferge

Fergen Regina Seaways er eid av det danske rederiet DFDS, og er på vei fra Kiel i Tyskland til byen Klaipeda i Litauen, ifølge litauiske medier.

– En redningsoperasjon er pågående, sier lederen for den maritime redningstjenesten i Kaliningrad til nyhetsbyrået Interfax.

Kommunikasjonsdirektør i DFDS, Gert Jakobsen, sier til NRK at det ikke er snakk om brann om bord i fergen.

Et motorhavari forårsaket store mengder røyk, noe som igjen utløste brannsystemene i passasjerfergen.

–Vi vet ikke hva som forårsaket dette. Ingen mennesker er skadet og situasjonen er under kontroll, sier Jakobsen til NRK.

Det er fortsatt uvisst om fergen kan komme seg videre for egen maskin, eller om den må taues til land, sier Jakobsen.

– Fergen har ingen motorkraft, sier kommunikasjonsdirektøren.

Skipet var i internasjonalt farvann, rundt 135 kilometer fra Kaliningrad, et russisk område mellom Polen and Litauen.

Et helikopter er sendt av gårde til passasjerfergen, mens ytterligere to står klare i tilfelle det er behov for ytterligere bistand, sier en talsmann for det litauiske luftforsvaret til Reuters.