Ray Sawyer (81) fra Dr. Hook er død

Per Gjøvåg fra Stavanger var nok den første i Norge som fikk melding om vokalistens bortgang.

– Jeg fikk telefon fra Linda (kona til Ray Sawyer) i går med det triste budskapet. Vi hadde en lang samtale, forteller han til NRK.

Dr. Hook

Ray Sawyer var med på hitlåtene «Sylvia's mother» og «When you're in love with a beautiful woman» og «Cover of Rolling Stone» til Dr. Hook. Han ble fort bandets midtpunkt ettersom han brukte sort øyelapp over det ene øyet og cowboyhatt.

Sawyer mistet sitt høyre øye i en bilulykke og fikk kallenavnet Dr. Hook fordi han lignet på kaptein Krok. Slik ble bandnavnet Dr. Hook, som fikk sitt gjennombrudd i 1976 med låten «Only sixteen».

Bandet ble oppløst i 1985, men Sawyer fortsatte med sin egen versjon av bandet. Mens bassist og vokalist Locorriere fortsatte med sitt prosjekt. Da Sawyer la opp i 2015 på grunn av helseproblemer, tok Locorriere Dr. Hook som artistnavn, og er fortsatt aktiv med konserter, blant annet i Norge.

Ray Sawyer døde mandag, etter kort tids sykdom i byen Daytona Beach i Florida, ifølge nettstedet Pagesix.

Norgesvenn

Etter at Gjøvåg ble fan av Dr. Hook i 1972 har han møtt bandet og Ray Sawyer mange ganger på konserter i Norge. Konserter har det blitt mange av. I 1988 hadde Dr. Hook 31 konserter i Norge, og Gjøvåg var med på ti av dem. Det utviklet seg til et vennskap mellom Gjøvåg og Sawyer.

– Jeg ble venn med Ray og hans familie, og vi har holdt kontakten i mange år, sier han.

Gjøvåg har opprettet en minne-side for sin helt og venn Ray Sawyers på Facebook, som har nær 4000 følgere.

Tidligere vokalist i Dr. Hook Ray Sawyer er død. Siste gang Ray Sawyer hadde konsert i Norge var i 2011. Foto: Picasa 3.0

55 uker på VG-lista

Dr. Hook var svært populære i Norge, og spesielt i 1976 da bandet lå 55 uker på VG-lista med albumet «A little bit more».

– Men de nådde aldri 1.-plassen på lista, forteller Gjøvåg.

De største hitene ble sunget av bassisten Dennis Locorriere.

– Jeg vil si det var to vokalister i Dr. Hook, Ray Sawyer og Dennis Locorriere. Som oftest så sang de sammen, de hadde en fantastisk harmoni i sammen. Men det var Dennis som sang de største hitene, sier han.

«Cover of the Rolling Stone»

Melodien som Ray Sawyer er mest kjent for og som han sang på var «Cover of the Rolling Stone» fra 1972.

– Låtskriveren Dr. Hook brukte på de tre første LP-ene ringte til Ray en kveld og sa at han hadde en sang til ham, og ba han skrive ned teksten, som ble «Cover of the Rolling Stone», forteller Gjøvåg.

Den sangen førte til at de kom på forsiden av Rolling Stone Magazine i 1973.