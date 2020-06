Putin trosser virustrussel med spektakulær militærparade

– Den røde hær betalte en ufattelig pris for at Europa skulle bli fritt, og det er vår plikt å huske at det sovjetiske folk bar de største byrdene i kampen mot nazismen, sa president Vladimir Putin i sin tale.

Han understreket at sannheten om krigen må bevares og formidles til nye generasjoner.

UNDERSTREKET SOVJETUNIONENS ROLLE: President Vladimir Putin sammen med krigsveteraner og andre lands ledere på Den røde plass. Foto: SPUTNIK

14.000 soldater marsjerte i dag over Den røde plass, 200 militære kjøretøy ble vist fram, og 75 fly fløy lavt over sentrum av Moskva. En ny type stridsvogn ble vist offentlig for første gang, det samme ble en ny type rakett.

Den militære paraden skulle vært holdt på seiersdagen den 9. mai, men arrangementet ble utsatt på grunn av koronapandemien.

MILITÆR MAKT: 75 fly og helikoptre fra det russiske luftforsvaret deltok i paraden i dag. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV

I forgårs sa president Putin at seieren under andre verdenskrig er et hellig minne også i dagens Russland.

– Seieren er alltid med oss og gir oss styrke, styrke til å tjene vårt land, understreket presidenten.

Trosset myndighetenes råd

Selv om myndighetene hadde oppfordret folk til å se militærparaden på tv, var det mange moskovitter som møtte opp i gatene for å se det hele på nært hold.

VIKTIG: Militærparaden minner oss om frihet og uavhengighet, sier Vladimir som har tatt med seg datteren til sentrum av Moskva. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

– Denne dagen er viktig fordi den minner oss om frihet og uavhengighet, sier Vladimir til NRK. Han har tatt med seg datteren for å se på paraden i sentrum av hovedstaden.

De to har på seg munnbind når de er blant mange andre, men er ikke spesielt bekymret.

Vladimir mener at koronapandemien er på vei nedover, og at alle tiltakene som er satt inn er effektive.

AVSKREKKENDE: Russiske raketter, inkludert atomvåpen, vises hvert år fram i paraden på Den røde plass. Foto: Host photo agency / Reuters

– De aller fleste russere har en bestefar, en bestemor eller andre slektninger som deltok under krigen, derfor er denne dagen viktig for oss alle, sier Anna Sjpirkova til NRK.

Hun påpeker at militærparaden bidrar til å gjøre folk stolte av landet sitt.

27 millioner mennesker i Sovjetunionen mistet livet under andre verdenskrig.

Kritikk for smittefare

Den siste tiden viser offentlig statistikk at Russland får om lag 8000 nye koronasmittede hvert døgn. Pandemien er på ingen måte over, selv om situasjonen bedres i Moskva som til å begynne med var episenteret for sykdommen.

KRITIKK: Soldatene som deltok i militærparaden hadde ikke munnbind, slik de hadde under generalprøven. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Diskusjonen har derfor gått friskt i Russland om det var for tidlig å sette i gang med slike store arrangementer når smittefaren fortsatt er betydelig.

Under øvelsene til paraden var soldatene utstyrt med munnbind og hansker, men i dag var dette tatt av.

Krigsvetereaner som hilste på presidenten i dag, hadde vært isolert på et feriested i to uker for å beskytte dem og Putin mot smitte.

RESTAURERT: Gamle stridsvogner fra krigens dager ble også vist fram i paraden. Dette er T-34. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Paraden er åpenbart svært viktig for Russlands øverstkommanderende.

– Seiersparaden har en symbolsk betydning for Putin, den viser at landet har overvunnet pandemien. Og seieren under andre verdenskrig er et symbol på nasjonal enhet, sterkt lederskap og økonomisk mobilisering, alt dette er ting som Putin mener han selv har stått bak, sier den uavhengige politiske kommentatoren Dmitrij Oresjkin til nyhetsbyrået AP.

Mobiliserer foran folkeavstemning

I morgen kan russerne begynne å stemme over forandringene som president Putin har foreslått i grunnloven. Hovedpunktet er at Putin kan få to nye perioder som landets leder når den nåværende går ut i 2024. Dermed er det mulig for han å styre Russland til 2036.

AVGIR STEMME: I fjerntliggende områder i Russland har folkeavstemningen allerede kommet i gang noen steder. Foto: EVGENIA NOVOZHENINA / Reuters

Andre endringer går ut på å bedre pensjoner og minstelønn, og å lovfeste at ekteskap er en union mellom mann og kvinne.

Den 1. juli er hoveddagen for folkeavstemningen, men for å redusere smittefaren pågår den i en ukes tid.

Putins kritikere mener at presidenten nå viser at han forsvarer Russlands ære og historie for å mobilisere flest mulig i folkeavstemningen.

– Paraden er direkte knyttet til folkeavstemningen, fordi Putin ikke kan vise til andre ting han har oppnådd. Den er også en psykologisk øvelse som viser at koronaviruset er overvunnet, akkurat som vi slo Hitlers horder, sier kommentator Oresjkin.