Russlands president Vladimir Putin sier han ikke ønsker krig, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Selvfølgelig ønsker vi ikke det. Det er nettopp derfor vi har fremsatt forslag til en forhandlingsprosess, sa Putin på en pressekonferanse i Moskva sammen med Tysklands forbundskansler Olaf Scholz.

Putin sier Russland har besluttet en delvis tilbaketrekking av troppene fra Ukraina.

Men han sier samtidig at de viktigste russiske kravene om sikkerhetsgarantier ikke er blitt innfridd fra vestlig side.

De russiske kravene Ekspandér faktaboks I midten av desember offentligjorde Russland kravene som landet har stilt til USA og Nato. Det hevder følgende hovedpunkter er avgjørende for landets sikkerhet: Nato må stanse sin utvidelse østover. Land som tidligere var del av Sovjetunionen, og som nå ikke er Nato-medlem, skal ikke kunne bli det i fremtiden. Heller ikke andre europeiske land som ikke er medlemmer per nå, skal få bli det.

Nato åpnet for ukrainsk og georgisk Nato-medlemskap i 2008. Dette må trekkes tilbake. Det må også garanteres at det ikke kommer Nato-baser i de to landene.

Nato og Russland skal ikke utplassere styrker eller våpen i land hvor de ikke hadde slikt før mai 1997. Det vil bety uttrekning av Nato-styrker fra medlemsland som Polen, Tsjekkia, Latvia, Litauen, Estland, Bulgaria og Romania.

Militære øvelser skal ikke holdes nær grensen mellom Russland og et Nato-land. Dette vil berøre Norge, Estland, Latvia, Litauen og Polen.

USA og Russland skal ikke sende marinefartøyer og fly til områder der de kan angripe motparten.

Russland og USA skal ikke ha atomvåpen utplassert utenfor eget territorium. Det vil si at USA ikke kan lagre atomvåpen i Tyskland, Belgia, Nederland og Italia som nå.

Russland og USA skal ikke utplassere mellomdistanseraketter i områder hvor de kan nå motpartens territorium. Forslaget kan være ment som erstatning for nedrustningsavtalen som partene trakk seg fra i 2019. Russland krevde skriftlig svar fra Nato og USA. Svaren ble overlevert i midten av januar. Disse er ikke offentiggjort. Russerne hevder at tidligere løfter som er gitt muntlig, i forbindelse med slutten på den kalde krigen, ikke er overholdt. NB: Listen over er ikke fullstendig.

Tysklands forbundskansler Olaf Scholtz (t.v.) og Russlands president Vladimir Putin under pressekonferansen tirsdag. Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV / AFP

Dette er Russlands krav

– Svarene som kommer fra vestlige land er ikke gode nok. Russland er klar til å snakke om nedrustningsavtaler og tillitsfremmende tiltak. Men dette må sees i sammenheng med Russlands sikkerhetskrav, sier Putin.

Kravene går ut på at Ukraina ikke blir med i Nato, og at alliansen fjerner militære styrker fra flere østeuropeiske land.

Russland ønsker heller ikke at Ukraina skal kunne bli Nato-medlem på et senere tidspunkt. Dette må avklares i løpet av forhandlingsprosessen, mener Putin. Dette er avgjørende for Russland.

– Vi frykter at forhandlingene skal dras ut i tid, og at resultatet ikke skal bli slik vi ønsker, sier Putin som mener det har skjedd tidligere.

ØVELSE: En ukrainsk soldat fyrer av en rakett som kan brukes mot pansrede kjøretøy under en øvelse i Donetsk-regionen tirsdag. Foto: Vadim Ghirda / AP

– Folkemord

Putin hevder videre at det pågår et folkemord i den ukrainske Donbass-regionen.

Han mener en løsning på krisen må basere seg på Minsk-avtalene.

Minsk-avtalene ble inngått mellom Russland og Ukraina i 2015, med Tyskland og Frankrike som meklere. Hensikten var å få til en våpenhvile raskt, og på sikt en fredelig utvikling i Øst-Ukraina. Men avtalene har ikke blitt respektert på noen av sidene.

Ett av de vanskeligste spørsmålene gjelder hvilken grad av selvstyre de to opprørskontrollerte regionene i Øst-Ukraina skal ha.

Scholz positiv

Tysklands forbundskansler Olaf Scholz sier det er et positivt tegn at Russland nå trekker tilbake deler av styrkene. Han sier det fremdeles er en mulighet for en diplomatisk løsning.

– Sikkerhet i Europa er bare mulig sammen med Russland. Det blir ikke sikkerhet hvis man går mot Russland, sier Scholz.

Stoltenberg forsiktig optimist

Tidligere i dag uttalte Natos generalsekretær Jens Stoltenberg at han er forsiktig optimist

Han viser blant annet til at russerne virker å være innstilt på å fortsette diplomatiet.

Flere russiske soldater har tirsdag reist tilbake fra grensen mot Ukraina fordi de er ferdige med oppgavene sine der, sier russiske myndigheter.

Men han påpekte at faren for et angrep fortsatt er til stede.