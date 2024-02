Putin i intervju med Tucker Carlson: – Ukraina er en kunstig stat

Vladimir Putin hevder i intervjuet, som er dubbet til engelsk, blant annet at deler av Ungarn og Romania ble gitt til Ukraina.

– Derfor har vi all grunn til å slå fast at Ukraina er en «kunstig stat» skapt ut av Stalins vilje, sier han ifølge NTB.

Han hevder også, ifølge AFP, at ukrainerne umulig kan beseire Russland i Ukraina og at Nato må akseptere russernes ekspansjon der.

Carlson og Tucker i samtale. Foto: Skjermbilde 09.02.24

Putin får i lange perioder prate uavbrutt om sin versjon av russisk historie og hvordan han mener USA og Nato har brutt løfter og avslått samarbeid med Russland.

Putin snakker blant annet om flere amerikanske presidenter. Han hevder han spurte Bill Clinton om han trodde Russland ville få bli Nato-medlemmer om de søkte, men at Clinton etter å ha snakket med rådgivere avviste dette.

Russlands president Vladimir Putin i intervjuet med Tucker Carlson. Foto: Skjermdump / Tucker Carlson Network

Han hevder også at han hadde en seriøs samtale med George H.W. Bush der han foreslo at Russland, USA og Europa skulle skape et missil-forsvarssystem sammen.

Kontroversielt intervju

Tidligere har den amerikanske TV-profilen Tucker Carlson bygget opp en mediestorm rundt intervjuet.

– Hvorfor skal jeg føle meg skyldig, som en sviker? Kan jeg kun elske Amerika? Jeg er i en nydelig by, og jeg bryr meg ikke.

Det sa den Carlson til den gamle kommunistavisen Izvestija.

Den omstridte TV-profilen står da i Moskva. Her har han tilbrakt tid på et luksushotell, besøkt Bolsjoj-teatret – og intervjuet Russlands president Vladimir Putin.

«De har ikke hørt hans stemme»

Tucker Carlson forklarer motivet for intervjuet med at «de fleste amerikanere aner ikke hvorfor Putin invaderte Ukraina, eller hva hans mål er nå».

– Vi er ikke her fordi vi elsker Vladimir Putin. Vi mener ikke at dere skal være enig i hva Putin muligens sier i dette intervjuet, men vi oppfordrer dere til å se det. Dere burde vite så mye som mulig.

Foto: TUCKER CARLSON NETWORK / Reuters

Putin lar seg ikke intervjue av vestlige journalister ofte. Sist var i 2021 med NBC's Keir Simmons, skriver Politico.

Om lag et år før Russlands fullskala invasjon av nabolandet Ukraina.

Carlson sa tirsdag at de vestlige mediene er «korrupte» og at de bevisst villeder sine lesere. Han påstår at mediene har nektet å intervjue Putin etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina.

Foto: Tucker Carlson Network / Reuters

– Herr Carlson tar feil. Vi mottar mange forespørsler om intervju med presidenten.

Det sa Dmitry Peskov, Kremls pressesekretær, i sin daglige pressekonferanse onsdag.

Populær i Russland

Den tidligere TV-verten er tatt for å lyve om valgfusk i USA i 2020. I tekstmeldinger til kolleger i Fox News skrev han derimot at valgfusk aldri fant sted. Carlson forlot kanalen i fjor, og siden har han ledet sitt eget program på X, tidligere Twitter.

Der anklager han Ukrainas president for å være en despot, og anerkjenner Putins konservative idealer.

Sergei Markov mener USA «skjelver i forventning» mens de venter på intervjuet mellom USAs «mest populære journalist» og «den mest populære fiende». Markov er en Kreml-vennlig politisk kommentator.

Carlson vekker stor oppstandelse i Russland.

Mellom 29. januar og 5. februar har russiske statsmedier omtalt han mer enn 2000 ganger, skriver Telegram-kanalen Astarozjna.

Putins talerør

Er den kontroversielle TV-profilen Tucker Carlson et «talerør» for Russlands president Vladimir Putin?

Flere EU-medlemmer mener det. Unionen vurderer nå mulige sanksjoner mot den tidligere TV-profilen, skriver avisen Newsweek.

– Ettersom Putin er en krigsforbryter og EU sanksjonerer alle som hjelper ham i den innsatsen, virker det logisk at utenrikstjenesten også undersøker saken hans.

Det sier Guy Verhofstad, en tidligere statsråd i Belgia og nåværende medlem i Europaparlamentet, til avisen.

EU vurderer å straffe Carlsen med et reiseforbud, ifølge Verhofstad.

Nyttig idiot

USAs tidligere utenriksminister Hillary Clinton kaller Carlson for en «nyttig idiot» som hjelper Putin med å spre sine løgner ved å intervjue ham.

– Gjennom ham kan han fortsette å lyve om hva hans mål er i Ukraina og hva han tenker vil skje videre, sier Clinton.

Foto: Paul J. Richards / AFP

– Etter å ha fått sparken fra så mange TV-kanaler i USA, skulle det ikke forundre meg om han fikk en kontrakt med en russisk kanal.

Intervjuet har også blitt kommentert av Det hvite hus.

Foto: Patrick Semansky / AP

– Det burde være åpenbart for alle hva Putin har gjort i Ukraina, og alle de fullstendig falske og latterlige begrunnelsene han har kommet med for å rettferdiggjøre det, sier sikkerhetspolitisk talsperson John Kirby.

– Jeg tror ikke vi trenger nok et intervju med Putin for å forstå hans brutalitet, sier Kirby.