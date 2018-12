Prostituerte vil forby sexdukkebordeller

Sexdukkebordellene markedsfører seg med at de er «stedet hvor damene ikke sier nei».

I løpet av de siste par årene er det åpnet flere slike dukkebordeller, også i våre naboland.

For en timepris på 1000 kroner kan menn leie en sexdukke og et rom der de kan være alene.

Dukkene er laget så naturtro som mulig og kundene kan ha akkurat den type sex de selv ønsker.

Enkelte av dukkene er spekket med høyteknologi og beskrives som sexroboter. Huden er menneskelignende. Det samme er bevegelsene.

Dmitrij Alexandrov under åpningen av et sexdukkebordell i Moskva. Alexandrov er eier av bordellet. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Vil forby dukkebordeller

I USA har sexdukkene skapt konflikter. I Nevada, der salg av seksuelle tjenester er tillatt, har flere prostituerte reagert kraftig. De vil stanse forsøkene på å etablere bordeller med dukker og roboter.

Sexarbeiderne mener det fører til manglende respekt for kvinner og mangel på empati i seksuelle relasjoner. I tillegg vil de tape penger.

En av de prostituerte som reagerer er Roxanne Price. Hun arbeider ved bordellet Sheri's Ranch i Las Vegas.

Roxanne Price arbeider som prostituert ved et bordell i Las Vegas, Nevada. Foto: Sheri's Ranch

– Ideen om at kvinnen skal være som dukker, uten respons og apatiske mens de har sex, er farlig. Sexdukker er objekter for voldtektsfantasier som menn kan misbruke uten at det får noen konsekvenser, sier Price til den britiske avisen The Sun.

Sexarbeideren forteller at hun frykter konsekvensene hvis menn vil bruke sexdukker for å skaffe seg erfaring.

Price tror det på sikt ødelegge mennenes seksualitet og påvirke deres kvinnesyn.

– Det er dehumaniserende. Sexarbeidere er mer enn bare stimulering. Vi tilbyr intimitet og en toveis ømhet som våre kunder verdsetter, forteller en av de andre prostituerte ved bordellet.

Hun kaller seg Allissa og vil at menn som ønsker å kjøpe seksuelle tjenester skal gjøre det med et ekte menneske.

Allissa arbeider som prostituert ved et bordell i Las Vegas. Hun tror menn som har sex med dukker mister evnen til å etablere et naturlig sexliv. Foto: Sheri's Ranch

– En mann som tilfredsstiller seg med en sexdukke mister muligheten til å få sunne seksuelle erfaringer og vil etter hvert ikke greie å ha et sunt og naturlig sexliv, sier Allissa.

Sexdukkebordellene skal ligne på vanlige bordeller der seksuelle tjenester kan kjøpes av mennesker. Dette er en silikondukke til leie ved et dukkebordell i Paris. Foto: JOEL SAGET / AFP

Tillatt å slå dukkene

I flere land er det blitt tillatt å etablere bordeller der menn kan kjøpe sex med dukker og roboter. I 2018 åpnet de første sexdukkebordellene i Norden. Danskene var tidligst ute med Doll House i Viby. Det åpnet i mars.

– Kundene får muligheten til å prøve ut noen fantasier og gjøre ting som en prostituert neppe ville gått med på.

Det sier eieren av Doll House til TV2 Østjylland. Han kaller seg Odin, men vil ikke bruke sitt virkelige navn.

Sexdukkene er mellom 148 og 158 centimeter høye og veier om lag 50 kilo. I Danmark er det valgfritt om kundene vil bruke kondom. Det er ikke tillatt å bite eller klore dukkene, men kundene kan slå dem hvis de ønsker det.

Lena er en av sexdukkene som kan leies ved Doll House. Foto: Doll House

Dukker som er under 140 centimeter er ifølge EUs regelverk kategorisert som barnedukker. De er derfor ikke lov i Danmark.

Det danske sexdukkebordellet tilbyr gratis og diskret parkering for sine kunder. Det er mulig å leie fire forskjellig dukker som alle har ulik hårfarge, kroppsfasong og bryststørrelse.

I markedsføringen fra bordellet heter det:

«Alle sexdukkerne tilbyder oral, vaginal og anal sex med og uden gummi. Deres huller er snævre, og skal smøres med glidecreme inden brug. Det føles som den ægte vare. Dukkerne får en grundig rengøring og afsprittes efter brug.»

I det danske bordellet er det ulike rom som er utstyrt som et klasseværelse, et legeværelse og et SM-rom der dukkene kan henges i kjettinger eller piskes.

– Hvis man gir dukken en lusing eller en smekk så er det ingen som tar skade av det, forklarer Odin.

Eierne av dukkebordellet sier at de ønsker å tilby en mannlig dukke og en sexdukke som er formet som en høygravid, ung kvinne.

– Det finnes mange prostituerte som er tvunget inn i sexbransjen, de liker ikke sitt arbeid. Det gir kunden en kald opplevelse, her tilbyr vi et alternativ slik at de kan få utløp for sine lyster, sier Odin.

Rengjøres etter hver kunde

I november åpnet Unique Dolls i Helsinki. I Finland var det ifølge eierne allerede på åpningsdagen stor etterspørsel etter dukkene. Bordellet leier ut fem dukker som alle har et eget navn og særegenheter.

– Det er et godt tilbud for den som har komplekser, er sjenert eller kanskje har et handikap. Alle er velkomne til oss. Her kan alle få fullført sine fantasier. Her får man være anonym, forteller Antti Kurhinen.

Antti Kuhrinen er talsmann for dukkebordellet Unique Dolls i Helsinki. Foto: Unique Dolls

Han er talsperson for selskapet som driver bordellet og lot seg intervjue av Hufvudstadsbladet under åpningen.

Kurhinen forteller at de driver seriøst. Kundenes helse og sikkerhet tas på alvor.

– Vi ønsker at de bruker kondom under samleiet, men det er jo noe vi ikke kan kontrollere. Vi vil gjerne at kundene er edrue og vi serverer ikke alkohol. Det blir neppe noen ordensproblemer hos oss. Vi har vakter som garanterer for sikkerheten, sier Kurhinen.

Han forklarer videre at både dukkene og rommet blir grundig rengjort etter hvert kundebesøk.

Ved rengjøring av dukkene brukes spesielle instrumenter. Det gjøres for å fjerne kroppsvæsker som er kommet fra kundene og inn i sexdukkenes hulrom.

Ved Unique Dolls i Helsinki er både kvinnelige og mannlige sexdukker til leie Foto: Unique Dolls

Møter motstand

Åpningen av sexdukkebordeller har møtt motstand. Ifølge avisen The Daily Express måtte et dukkebordell i Barcelona flytte etter klager fra prostituerte. Kvinnene mente de tapte store inntekter til dukkene.

I tillegg hevdet de prostituerte at menn som ønsket dukkesex ikke trengte å forholde seg til sexpartnerens rettigheter eller følelser. Det mente de ville være en uheldig utvikling som også ville berøre dem.

Også i Finland var det motstand.

– Jeg antar at voksne menn som har sex med en dukke utsetter dukken for en type sex som man kanskje ikke ville ha hatt med et levende menneske. Risikoen er jo at man vil gjøre det samme med et menneske senere, påpekte Anna Jungner-Nordgren i Det Svenska Kvinnoförbundet i Finland.

Anna Jungner-Nordgren frykter konsekvensene av sexdukkebordellet som har åpnet i Helsinki. Foto: SFP

Hun påpekte samtidig at hun mener dukkebordellene kan ha sine fordeler.

– Det er klart det er bedre at en dukke utnyttes enn et levende menneske.

Stanset i USA

Så langt har amerikanske myndigheter bestemt seg får å si nei til dukkebordeller. I Houston i delstaten Texas satte de lokale myndighetene foten ned i oktober. De nektet et kanadisk selskap å åpne USAs første bordell av denne typen.

Det legges ned store ressurser og arbeid i å gjøre sexdukkene så naturtro som mulig. Dette bildet er tatt ved en kinesisk fabrikk. Foto: FRED DUFOUR / AFP

– Dette er ikke en type virksomhet jeg ønsker i Houston, forklarte byens borgermester Sylvester Turner da han informerte om avgjørelsen.

Det er i dag ingen sexdukkebordeller i USA. Ifølge nettstedet futureofsex.net finnes det slike bordeller i Danmark, Tyskland, Østerrike, Finland, Frankrike, Russland, Spania, Storbritannia og Canada.

Også i Kina og Japan finnes det muligheter får å leie sexdukker, men det skal ikke være etablert organiserte dukkebordeller.

Kjøp av sexdukker til privat bruk er tillatt i en rekke land.

Det er foreløpig ikke kjent om det er planlagt lignende sexdukkebordeller i Norge. Det kan være brudd på sexkjøpsloven som ble vedtatt i 2009.

Ane Stø er leder av Kvinnegruppa Ottar. Hun ønsker ikke at sexdukkebordeller etableres i Norge. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Ane Stø, leder av Kvinnegruppa Ottar, sier at det vil komme kraftige reaksjoner fra den norske kvinnebevegelsen hvis det blir gjort forsøk på å etablere et sexdukkebordell i Norge.

– Dette vil på sikt skape dårlige holdninger hos menn. Kvinner vil bli sett på som objekter som er skapt for å dekke menns seksuell behov. Det er en svært uheldig utvikling som ingen bør være interessert i, mener Stø.