Kan bli lagring av atomvåpen på finsk jord

Saken oppsummering: Ekspander/minimer faktaboks Finsk presidentkandidat Alexander Stubb har uttalt at han vil tillate lagring og transport av atomvåpen i Finland.

Uttalelsen har ført til debatt og har påvirket velgerne, inkludert Eija Piispanen som nå vil stemme på motkandidaten.

Stubb understreker at det ikke er snakk om å utplassere våpen i Finland, men at den gjeldende atomavtalen Finland har, bør revideres.

Stubbs motstander i presidentvalget, Pekka Haavisto, er uenig og mener at Finland ikke har behov for å lagre atomvåpen.

Spørsmålet om atomvåpen er et av få spørsmål hvor de to presidentkandidatene er helt uenige.

Fra å ha en overlegen tjue prosents ledelse på meningsmålingene, er Stubbs ledelse krympet til 8 prosent. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Det er formiddag på et av hypermarkedene i Lappeenranta. En mellomstor finsk by. Eija Piispanen har brukt dagen på litt handling. Det rosa bærenettet med Mummi-motiv er trygt plassert i handlekurven.

Piispanen kjenner seg oppgitt over at favoritten til å bli finsk president i en TV-debatt åpnet for å tillate atomvåpen på finsk jord.

– For det første er jeg motstander av atomvåpen. At Stubb kan gi grønt lys, slik at atomvåpen kan innføres i Finland, eller i det minste transporteres over finsk jord, er grunnlaget for min beslutning om å ikke stemme på ham, sier hun bestemt.

ATOM-NEI: Eija Piispanen ville ikke stemme på Stubb lenger, etter at han åpnet for å kunne tillate atomvåpen til lagring eller transport i Finland. Foto: Joakim Reigstad / NRK

– Det forbudet vi har nå er bra og det bør vi fortsette å ha, legger hun til.

Skal ikke utplassere våpen

Det var i en av YLEs presidentdueller at temaet ble brakt på bane.

– Vi nå har muligheten til å ha en atomavskrekking. Det er en del av vår generelle sikkerhet og en del av vårt Nato-medlemskap, sa Alexander Stubb i debatten.

Han understreket at det ikke er snakk om å utplassere våpen i Finland, men at den gjeldende atomavtalen Finland har, bør revideres.

ISFRONT: I YLEs TV-duell 1. februar ble temaet for første gang brakt på bane i den finske presidentvalgkampen. Atomspørsmålet er kandidatene helt uenige i. Foto: AP

– Nå handler det om at vi skal kommunisere til resten av verden, og spesielt til Russland, at Finland ikke har noen som helst begrensninger i vårt NATO-medlemskap. Det vil være absurd å fullstendig forby transport av atomvåpen i luften, til sjøs eller på land, påpekte Stubb.

Kan ha stor betydning

55-årige Stubb har i flere uker vært den soleklare favoritten til å bli Finlands neste president. Han tilhører politisk høyresiden i Finland og stiller som kandidat for regjeringspartiet Samlingspartiet.

Presidenten har et særlig ansvar for landets utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Det har derfor ganske stor betydning hva en president mener om et slikt spørsmål. Selv om en avgjørelse ikke kan tas av presidenten alene, men i «samarbeid med regjeringen», som det heter.



I dag er det fem Nato-land i Europa som oppbevarer amerikanske atomvåpen. Belgia, Tyskland, Italia, Nederland og Tyrkia. I tillegg har Frankrike og Storbritannia egne atomvåpen.

ATOMBOMBER: Dette er amerikanske B-61 atombomber. Denne typen er 24 ganger kraftigere enn bomben som ble sluppet over Hiroshima i 1945 og kan altså gjøre enormt stor skade. Foto: SSGT PHIL SCHMITTEN / SSGT PHIL SCHMITTEN

Haavisto er helt uenig

Stubbs motstander i presidentvalget, Pekka Haavisto, som var utenriksminister da Finland i april i fjor ble Nato-medlem, har et helt annet syn på spørsmålet.

Han er venstresidens kandidat, og støttes av De Grønne, selv om valgkampanjen hans er uavhengig.



– Da Finland ble med i Nato, gjorde vi det klart at vi ble med basert på vårt gjeldende lovverk. Vi har en gyldig atomenergilov, som foreløpig ikke tillater import av atomvåpen til finsk jord, sa han under debatten.

UENIG: Pekka Haavisto vil ikke ha atomvåpen på finsk jord. Han vil heller ikke revurdere atomavtalen i Finland. Foto: AFP

Haavisto fremhevet at han fortsatt har kontakter i Nato og har brukt dem for å få bedre kunnskap om spørsmålet.

– Etter å ha snakket med Nato har de for øyeblikket ikke behov for å flytte atomvåpnene i Europa noe sted. Det er bra for oss å vite at atomvåpenbeskyttelse finnes. Den avskrekkende effekten er der altså, men det er ikke noe behov for å flytte eller lagre våpnene, mente Haavisto.

Trussel fra Russland

Det er kjent at Russland har betydelige mengder atomvåpen og det har lenge vært en frykt for at Russland skal bruke dem, for eksempel i Ukraina.

Russland har også truet med å plassere atomvåpen i Belarus.



Spørsmålet om atomvåpen er et av få spørsmål hvor de to presidentkandidatene er helt uenige.

Lenge så det ut til at Stubb skulle ta en komfortabel seier over sin motstander,

Men den siste dagene har noe endret seg.

Fra å ha en overlegen tjue prosents ledelse på meningsmålingene, er Stubbs ledelse krympet til 8 prosent.

TEORETISK: Timo Valle mener spørsmålet om atomvåpen på finsk jord er teoretisk. I hvert fall enn så lenge. Foto: Joakim Reigstad / NRK

Men det er ikke nødvendigvis slik at atomspørsmålet er det avgjørende for velgerne.

– Dette er helt teorietisk og har ingenting å si for mitt valg av kandidat, sier Timo Valle.

Han er også på handletur denne dagen.

– Jeg bryr meg ikke så mye, men jeg tror vi helt fint kan lagre atomvåpen i Finland hvis det kjennes riktig. Jeg håper selvsagt ikke det blir nødvendig, men hva som er nødvendig i morgen, er det ingen som vet, sier Valle til NRK.